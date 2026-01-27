İletişim Başkanlığı ile Kredi Garanti Fonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Basın İlan Kurumu (BİK) ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), basın işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla iş birliğine gitti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın da katıldığı iş birliği protokolü imza töreni, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

İletişim Başkanı Duran, törende yaptığı konuşmada, Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan kredi işbirliği protokolünün, basın sektörü açısından finansa erişimi kolaylaştıracağını söyledi.

İletişim Başkanı Duran, protokol kapsamında desteklerden, resmi ilan ve reklam yayımlayan 2 binin üzerindeki gazete, dergi ve internet haber sitesinin faydalanacağını, süreli yayınların finansman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu protokolün, 7,5 milyar lira tutarında kefalet programını kapsadığını bildirdi.

Basın kuruluşlarının nakdi krediler için 6 ay geri ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar, gayri nakdi krediler için ise 48 aya kadar bu imkândan yararlanabileceğini belirten Duran, "Bu finansal kolaylığın temel amacı basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, yerel ve ulusal medyamızın sürdürülebilirliği ve gazeteciliğin nitelikli icrasıdır. Bunun finansla yakıdan alakalı olduğu açıktır" diye konuştu.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda Türkiye'de hem demokrasinin güçlenmesi ve basının önemli bir aktör olarak etkin rol üstlenmesi amacıyla bu kredinin basın kuruluşlarına sunulduğunu ifade etti.

Bu protokolle sağlanan kredi ve teminat imkânlarının, basın kuruluşlarının hem mevcut mali sorumluluklarını sağlıklı şekilde yönetmelerine hem de orta ve uzun vadeli plan yapmalarına imkân tanıyacağını belirten Duran, "İşbirliğinin basın kuruluşlarını kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, teknolojik altyapılarını yenilemelerine, insan kaynağına yatırım yapmalarına ve sektörde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Basınımızın uzun vadede ayakta durması ve kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili bu yapısal finansman yaklaşımının somut bir adımıdır bugünkü protokol" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Duran, Basın İlan Kurumunun, 1961'den bu yana resmi ilan ve reklam dağıtımıyla basın kurumları için adeta can simidi olduğunu, özellikle yerel ve bölgesel basın kuruluşlarının varlığını sürdürebilmesinde resmi ilan ve reklamların büyük önem taşıdığını söyledi.

Basın İlan Kurumunun yalnızca bu destekle sınırlı kalmadığını aktaran Duran, bunun yanı sıra gazetecilik alanındaki eğitim faaliyetleriyle de sektöre önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İletişim ekosisteminin geliştirilmesi daha sağlıklı ve dinamik olması açısından da çok önemli bir konu var. O da dijitalizm meselesi. Dijital iletişim düzenin imkânları ve sınamaları hakkında gazetecilerin bilgilerinin, bilinçlerinin diri tutulması, tabi ki bütün kamuoyunun bilincinin diri tutulması, biz İletişim Başkanlığı başta olmak üzere basın ilan kurulumunda aynı hedefleri doğrultusundadır. Bu açıdan baktığımızda iletişimde yaşanan gelişmelere paralel olarak haber sitelerindeki bu resmi ilan yayınlama hakkının tanıdığını ve bunun da basınımıza çok önemli katkıda bulunduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Böylece dijitalleşmeye bir öncülük yapılmış oldu. Tabi basınımızın desteklenmesi basının önündeki yeni sınamalarla uğraşırken devletimizden bir desteğin verilmiş olmasına ayrıca önemlidir."

İletişim Başkanı Duran, Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasındaki kredi işbirliği protokolünün tüm basın camiasına ve basın mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninde söz alan Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, basın için son derece önemli olan bir adımı kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, "İletişim Başkanımız Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın ülkemizin iletişim vizyonuna yön veren güçlü liderliği, stratejik bakış açısı ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürüm

Protokolün; kamu iletişiminde ortak aklın ve kurumlar arası güçlü uyumun somut bir örneği olduğunu kaydeden Özegen, "Basın, yalnızca haber aktaran bir mecra değildir. Basın kamuoyunun sesi, toplumun vicdanı ve demokrasinin en temel dayanaklarından biridir. Güçlü bir basın olmadan, güçlü bir demokrasiden söz edemeyiz" şeklinde konuştu.

İletişim biçimlerinin hızla değiştiği, dijitalleşmenin ve yapay zekâ uygulamalarının hayatın merkezine yerleştiği bir dönemi yaşadıklarını belirten Özegen, "Bu dönüşüm sürecinde basınımızın teknolojiye erişimini artırması, rekabet gücünü koruması ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması büyük önem taşımaktadır. Özellikle yerel basınımız açısından finansmana erişim konusu hayati bir ihtiyaç hâline gelmiştir. İşte bugün hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, tam da bu ihtiyaca cevap vermektedir" açıklamasında bulundu.

Bugün ilk kez, yalnızca basın sektörüne özel bir programa kefalet sağladıklarını vurgulayan Özegen, iş birliğinin, basın sektörünün ayakta kalmasına, güçlenmesine ve geleceğe güvenle bakmasına verilen somut ve güçlü bir teminat olduğunu belirterek, kredi sürecindeki iş birliği için VakıfBank'a ve protokolün hayata geçirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Törende, konuşmaların ardından Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Basri Kurt, protokole imza attı.

İmza törenine, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, Başkan Vekili İlhami Giray Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Şimşek, Mehmet Müftüoğlu, Mehmet Ergün, Prof. Dr. Muharrem Özen, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Delibaş, Özel Kalem Müdürü Sabri İşbilen ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Uğur Çelik de katıldı.

2026 YILI İÇİN 7,5 MİLYARLIK KEFALET LİMİTİ

BİK görev alanındaki resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip 2 binin üzerinde süreli yayını ilgilendiren ve 5 yıllık bir süreyi kapsayan protokole göre, basın işletmeleri tarafından BİK ve bankalardan talep edilecek kredilerde kefaleti KGF üstlenecek. Bu kapsamda, 2026 yılı için süreli yayınlara toplam 7,5 milyar TL kefalet limiti belirlendi.

İş birliğiyle, basın işletmelerinin KGF kefaletiyle bankalardan doğrudan nakdi kredi kullanım imkânı sunuldu. Basın işletmelerinin bankalardan kullanacağı 3,75 milyon TL'ye kadar nakdi krediye KGF tarafından 3 milyon TL'ye kadar kefalet sağlanacak. Krediler azami 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kullanılabilecek.

TEMİNATA ERİŞİMDE KOLAYLIK

Bunun yanı sıra, BİK tarafından verilecek krediler için bankalardan alınması gereken teminat mektupları (7,5 milyon TL'ye kadar), KGF'nin kefaleti (6 milyon TL'ye kadar) sayesinde daha hızlı ve kolay şekilde temin edilebilecek. Kullanılacak kredi, 12 veya 24 eşit taksitte BİK'e geri ödenecek.

Protokol kapsamında, bir süreli yayının kullanabileceği toplam kredi limiti 11,25 milyon TL, KGF tarafından sağlanacak toplam kefalet tutarı ise 9 milyon TL olarak belirlendi.

BASININ YATIRIM KAPASİTESİ ARTIYOR

Düzenleme; basının kredi süreçlerinde karşılaştıkları teminat kaynaklı engellerini azaltırken, bankaların sağlayacağı finansmanı sektör için daha erişilebilir hale getirecek.

Sağlanan kolaylıklar, basın işletmelerinin hem güncel mali sorumluluklarını sağlıklı şekilde yönetmesine hem de orta ve uzun vadeli yatırımlarını planlı bir şekilde gerçekleştirmesine imkân tanıyacak. Bunun yanı sıra kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, teknolojik altyapılarını yenilemelerine, insan kaynağına yatırım yapmalarına ve sektörde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşmasına katkı sağlayacak.

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ ÇAY: SEKTÖRDE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GÜÇLÜ BİR YAPI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, işbirliği ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, basın camiamızın finansmana erişimini güçlendirecek önemli bir iş birliğini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokolle, resmî ilan ve reklam yayımlayan gazete, dergi ve internet haber sitelerinden oluşan 2 binin üzerindeki süreli yayınımızın mali imkânlarını genişletmenin yanı sıra sektörde sürdürülebilir ve güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu sürece verdikleri kıymetli destek ve yol gösterici vizyonu için İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'a şükranlarımı sunuyor, KGF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Özegen'e ve KGF Genel Müdürü Sayın Hasan Basri Kurt'a teşekkür ediyorum. Basın özgürlüğünün ekonomik bağımsızlıkla güçleneceği inancıyla, basın sektörümüzü uzun vadede ayakta tutacak yapısal adımları kararlılıkla sürdüreceğimizi tekrar ifade ediyor, protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum."