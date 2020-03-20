İletişim Başkanlığı'ndan ''dolandırıcılık girişimine'' karşı uyarı

AA 20 Mart 2020 Cuma 17:17 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:17

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır. Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Yalnızca resmi hesaplara güvenilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın. Resmi sayfa uzantısının 'gov.tr' ile biteceğini unutmayın. Güvenli site için adres çubuğunda 'https://' ibaresini mutlaka arayın. Unutmayın, e-Devlet işlemleriniz için tek adres www.turkiye.gov.tr" uyarıları yer aldı.