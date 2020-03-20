İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5355
  • EURO
    7,0279
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85193.4
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İletişim Başkanlığı'ndan ''dolandırıcılık girişimine'' karşı uyarı
Ekonomi

İletişim Başkanlığı'ndan ''dolandırıcılık girişimine'' karşı uyarı

İletişim Başkanlığınca, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılık girişimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

AA20 Mart 2020 Cuma 17:17 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:17
ABONE OL

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır. Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Yalnızca resmi hesaplara güvenilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın. Resmi sayfa uzantısının 'gov.tr' ile biteceğini unutmayın. Güvenli site için adres çubuğunda 'https://' ibaresini mutlaka arayın. Unutmayın, e-Devlet işlemleriniz için tek adres www.turkiye.gov.tr" uyarıları yer aldı.

Sistinozis nedeniyle gün ışığına hasret yaşıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler
Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.