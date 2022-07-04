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Ekonomi

Çin'de ilginç kampanya: Ev peşinatını ''karpuz'' ve ''şeftali''yle ödeyebilecekler

Çin'de emlak şirketleri satışları canlandırmak için ilginç kampanyalar düzenliyor. Bir emlak şirketi, konut almak isteyip nakit parası olmayanlara peşinatlarını karpuz ve şeftaliyle ödeme fırsatı sunuldu.

TRT Haber4 Temmuz 2022 Pazartesi 13:34 - Güncelleme:
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Çin'de müteahhitlerin takasa dayalı konut kampanyalarına bir yenisi daha eklendi.

Nanjing kentindeki bir emlak şirketi, karpuz ve şeftali kampanyası başlattı. Buna göre ev almak isteyen çiftçiler ön peşinatlarını karpuz veya şeftali olarak ödeyebilecek.

Yaklaşık 250 bin liraya karşılık gelen karpuz, peşinatın yerine sayılabilecek.

EMLAK SEKTÖRÜ KRİZDE

Ülkede konut satışları, yavaşlayan ekonomi ve sektördeki ağır borç yükünün olumsuz etkisi altında.

Hükümetin sektöre getirdiği kredi kısıtlamaları şirketlerin işini daha da zorlaştırdı.

GIDA ÜRÜNLERİYLE TAKAS SİSTEMİ

Bunun üzerine birçok firma çareyi çiftçilere yönelik kampanya yapmakta buldu.

Yüksek enflasyon nedeniyle pahalılaşan gıda ürünleriyle takas sistemi başladı. Daha önce de bazı emlak şirketleri buğday, sarımsak gibi gıda ürünleriyle takas kampanyası başlatmıştı.

30 gün süren sarımsak kampanyasında 30 adet konut satılmıştı.

Ülkede konut satışları Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,5 azaldı.

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