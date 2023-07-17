İlişkiler rayına giriyor! Mısır'a Türkiye arabuluculuk yapabilir

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarılmasının ardından ikili ilişkiler, ekonomik hedefler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi arasında gerçekleşmesi beklenen zirveye ilişkin uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz hidrokarbonları hem gaz alışverişi ve hem de münhasır ekonomik alanların belirlenmesi noktasında Türkiye ile Mısır'ın arasında önemli dosyaların olduğunu belirten uzmanlar, "Mısır'ın, biraz da Türkiye'yi rahatsız etmek için oluşturduğu "Doğu Akdeniz Gaz Forumu"na Türkiye katılır mı bilinmez ama Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açılması sonrasında oradaki dengeler de etkilenecektir" ifadelerini kullandı.

Mısır ve Türkiye'nin birlikte üzerinde çalışıp birlikte kazanacakları, Libya, Etiyopya, Sudan gibi dosyaların olduğu söyleyen uzmanlar, "Libya dosyasında iki ülkenin bir uzlaşısı hem Libya içinde rahatlamaya neden olacak ve hem de Libya'nın yeniden imarında iki ülkenin önemli payları oluşacaktır. Bu Libya'ya sınır Mısır'ın ulusal güvenliği açısından da rahatlatıcı bir atmosfer oluşturacaktır. Ayrıca, Libya ile birlikte Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi her üç ülkenin de menfaatinedir. Mısır'ın Etiyopya ile su anlaşmazlığı hususunda Türkiye arabuluculuk yapabilir ve Sudan'daki iç savaşın bitirilmesinde Türkiye Mısır'a destek verebilir. İlişkilerin rayına girmesi ve güvenin yeniden kazanılması ile birlikte Mısır'ın da Türkiye'ye destek verebileceği birçok husus ortaya çıkacaktır. Bunu bekleyip göreceğiz. Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkiye ve Mısır, başta altyapı, enerji, güvenlik ve lojistik alanlarında olmak üzere birçok sahada temeli kazan-kazan olan işbirliğine girebilirler. Dahası, işbirliği ve koordinasyonla bölgesel ve hatta bazı küresel konularda önemli rol oynayabilirler" değerlendirmesinde bulundu.