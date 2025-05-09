Çakmak, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Sigorta sektörünün 2024'te enflasyonun üzerinde güçlü bir büyüme sergilediğini dile getiren Çakmak, hayat dışı branşlarda yüzde 76 bandında büyüme gerçekleştiğini, hayat emeklilik tarafında da aynı şekilde büyümenin devam ettiğini söyledi.

Çakmak, Türkiye Sigorta olarak kendilerinin de benzer büyümeyle yılı kapattığını belirterek "Sigorta sektörü, hayat poliçesi hariç yılı 750 milyar lirayla kapattı. 2025'in ilk çeyreğine kuvvetli girdi ve sektör olarak 266 milyar liralık prim ürettik. Geçen seneye göre ilk çeyrekler arasında yüzde 48-49'luk büyüme var. Bu, kuvvetli bir büyüme. Yani 2024'ün büyüme ivmesi 2025'in ilk çeyreğinde de ortaya çıktı." diye konuştu.

Sigorta sektöründeki risklere ilişkin Çakmak, poliçeyi satmakta sorun bulunmadığını, hasar oluştuğunda riskleri yönetmenin önemli olduğunu anlattı.

- "HEDEFİMİZ, VATANDAŞLARIMIZIN KASKO VE SAĞLIK ÜRÜNLERİNE RAHAT ULAŞMASI"

Taha Çakmak, sektörün en büyük kazanımlarından birinin yangın sigortalarında olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangınlarda ve inşaatla alakalı mühendislik risklerinde büyümeye devam edeceğiz. Mesela kasko fiyatlarını artık konuşmuyoruz. Eskiden, 'Araba mı aldık kasko poliçesi mi aldık' derlerdi. Kasko fiyatlarını daha makul halde tutuyoruz. Çok çarpıcı bir örnek vereyim. 2024'ün birinci çeyreğinden 2025'in birinci çeyreğine yani bir yıllık sürede Türkiye Sigorta olarak kasko fiyatlarında sadece yüzde 25 artış yaptık. 2025'in ocağından bugüne kadar ise ücret güncellememiz yüzde 3,9. 2025'te kasko fiyatlarımızdaki artış yüzde 20'yi geçmeyecek. Bu öngörülebilirlik, önemli."

Çakmak, geçen yılın en büyük kazanımlarından birinin de sağlık sigortaları olduğunu belirterek "Sektörde artık farklı bir yön çiziyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın kasko ve tamamlayıcı gibi sağlık ürünlerine rahat ulaşmasını sağlamak. Eskiden çok zor gelirdi, insanlar korkardı yani işveren yaparsa tamam mutluyuz ama isteğe bağlılıkta çok zayıftık. Amacımız, kasko ve sağlıktaki büyümeleri devam ettirmek." ifadelerini kullandı.

Sağlıkla alakalı poliçelerin sigorta sektöründe aldığı payın 2024'te yüzde 20 olarak gerçekleştiğini, bu oranın ilk çeyrekte yüzde 25'e çıktığını anlatan Çakmak, sağlık poliçelerini trafiğin ve yangının izlediğini söyledi.

- "8 MİLYON KONUTUN DEPREM SİGORTASI YOK"

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Çakmak, konut ve DASK poliçelerinin sigorta sektöründeki payının yüzde 4'ün altında olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem bölgesiyiz, en son İstanbul'da ciddi bir deprem yaşadık. Biz önlemleri alalım ki gerisini ona göre bırakalım. Türkiye'de 20 milyona yakın konut var. Zorunlu olarak doğal afet sigortası yaptırılanların oranı yüzde 56-58 düzeyinde. Marmara Bölgesi'nde yüzde 62-63 oluyor. Zorunlu olmasına rağmen yüzde 40'lık boşluk var. Neredeyse 8 milyon konutta DASK yok. İhtiyari konut poliçelerinde ise oran yüzde 25'e düşüyor Türkiye'de. İstanbul'da ortalama 4 milyon adet konut var. İhtiyari dediğimiz konut poliçesi oranı sadece yüzde 25'lerde. 2025'te de bizim yoğunlaşacağımız noktalardan biri ihtiyari konut sigortaları. Çünkü deprem bölgesiyiz. Hazırlıklı olmamız lazım. Aynı şekilde yangınlar. Yangın tarafında da anlatacağız. Yangındaki pay da yüzde 14-15."

Çakmak, sadece trafik poliçelerinden ibaret bir sektör olmaktan uzaklaştıklarını ifade ederek tarım sektöründe geçen ay yaşanan don felaketine değindi.

Çiftçileri ürünlerin donmaması için gösterdiği gayretlere işaret eden Çakmak, Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) üreticilere ödemeleri yapmaya başladığını söyledi.

Çakmak, "TARSİM'deki pazar payımız yüzde 65. Bu da ciddi bir rakam. Toplam üretimimiz 100 birimse bunun 40-45'i bireysel ürünler, 35'i ticari ürünler, geri kalan yüzde 20 de tarımdan gidiyor. İşte o tarımın da bir karşılığı var. Gücünüz varsa o hasarları da yönetebiliyorsunuz." dedi.

- "YANGIN VE DOĞAL AFET SİGORTALARINA ODAKLANACAĞIZ"

Taha Çakmak, yılın geri kalanında sektörün büyümesinin nasıl şekilleneceğine ilişkin, "Türkiye Sigorta olarak büyüme hedefimiz yüzde 40'lar. Bütçemizi, hedeflerimizi buna göre yaptık ama kompozisyon ve alt kalemlerin kırılması değişir ama sektör kuvvetli bir şekilde büyümeye devam eder." diye konuştu.

İlk çeyrekte üretimin yarıya yakınının trafik ve sağlıktan geldiğini dile getiren Çakmak, şu bilgileri verdi:

"Geçen sene yüzde 20 olan sağlık poliçelerinin oranı yüzde 25'e çıktı. Trafik de yüzde 20-25 arası dengeleniyor. Kaskonun yüzde 12-13'lerde kalacağını düşünüyorum. Sağlığa önem vereceğiz. Biraz yoğunlaşacağımız konular yangın ve doğal afetler olacak. Bizim en büyük gücümüz bunlardan geliyor. Reasürans kapasitemiz var. Şu an itibarıyla Türkiye'de en yüksek güce sahip, tek başına bir yangın poliçesine 140 milyon dolara kadar güvence ve teminat verilen sigorta şirketi biziz. 1,6 milyar avroluk katastrofik listemiz ve reasürans koruması aldık."

Çakmak, iki yıl önce 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7-8 milyar liralık ödeme yaptıklarını ifade ederek deprem bölgesi ve büyüyen bir ekonomi oldukları için kendi risklerini yönetmeleri ve reasüans kapasitelerini artırmaları gerektiğini söyledi.

- "SİGORTA SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ YÜZDE 45'İ AŞAR"

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Çakmak, Türkiye Sigortanın ilk çeyrekte 41 milyar liralık prim ürettiğini, yüzde 15'lik pazar payına sahip olduklarını belirterek burada poliçelerin kompozisyonunun önemli olduğunu vurguladı.

Trafik poliçelerinde yüzde 8-9 paylarının bulunduğunu aktaran Çakmak, büyük yangın ve tarım sigortalarında ana oyuncu olduklarını bildirdi.

Türkiye Hayat Emeklilik şirketinin verilerinin çok güçlü olduğuna işaret eden Çakmak, "Bireysel emeklilikten şu anda en yakın rakibine 50 milyar lira prim farkı atmış bir şirket. 314 milyar lirayla ilk çeyreği kapattık. En yakın rakibimizle 50 milyar lira fark var. BES tarafı için diyorum. Hayat Emeklilik tarafında 7 milyar lirayla kapattık, en yakın rakibimizle 2 milyar lira fark var." ifadelerini kullandı.

Çakmak, ilk çeyrekte 41 milyar lira prim üreten Türkiye Sigortanın en yakın rakibi ile arasındaki farkın 10 milyar liranın üzerinde olduğuna vurgu yaparak "Sektör de kuvvetli geliyor. Sektörle paralel bir büyüme yaptık. Yüzde 46-47 biz büyüdük. Sektör de yüzde 48 büyüdü. Sektörün bu yılı yüzde 45'in üzerinde rahat bir büyümeyle kapatacağını düşünüyorum. Sağlık, yangın, konut ve ihtiyari tarafta büyüme devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

- "İLK ÇEYREKTE NET KARIMIZDA YÜZDE 30 ARTIŞ VAR"

Taha Çakmak, Türkiye Sigortanın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Hem (Türkiye) Sigorta hem Hayat Emeklilik güzel kar açıkladı. 8 milyar net kar açıkladı. Türkiye Sigorta 4,5 milyar lira, Hayat Emeklilik 3,5 milyar net kar açıkladı. Bankacılık sektörüne göre ilk 10'da yer alıyoruz. Yani kuvvetli bir bilanço ve rakam. Türkiye Sigortadaki 4,5 milyar liralık karda, geçen seneye göre yüzde 30'luk artış var. Hayat Emeklilikte de yüzde 30'luk artış var. Biz faaliyet karına önem veriyoruz. Buna teknik kar diyorlar sigortacılıkta. Teknik karda da şirketimiz yüzde 35'te. Teknik karlılık bizim için önemli. Amacımız bu sene de kuvvetli bir şekilde net karı devam ettirmek. İlk çeyrek 8 milyar lira net kar geldi iki şirketten. İnşallah Hayat Emeklilik ve (Türkiye) Sigortayla devam ettireceğiz."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede hemen hasarları ödediklerini ve yeni poliçe kesmeye başladıklarını anlatan Çakmak, halihazırda Türkiye Sigortanın poliçelerinin yüzde 12-13'ünün, deprem bölgesinden geldiğini söyledi.

Los Angeles'taki yangınların ardından sigorta şirketlerinin risk gerekçesiyle poliçe kesmediğini aktaran Çakmak, kendilerinin ise depremin ertesi gün poliçe kestiklerini, 6,5 milyar lira civarında hasar ödediklerini, bu konuda bir sıkıntılarının bulunmadığını, öz kaynaklarının 33 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Sağlık alanında 2024'te sigortalı sayısını artıran tek şirket olduklarını ve 1 milyon sigortalıya ulaştıklarını dile getiren Çakmak, "Amacımız tamamlayıcı sağlık ve kaskoya insanların ulaşabilmesini sağlamak. Ürün çeşitliği yaptık, insanlara ürünü dikte etmedik." ifadelerini kullandı.

- İLK ÇEYREKTE SAĞLIKTA 3 MİLYAR LİRA, KASKODA 6 MİLYAR LİRA HASAR ÖDEMESİ

Taha Çakmak, müşteriler ve hastanelerle ortak çalışarak sağlık poliçelerinde başarılı işlere imza attıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günde 10 bin tane sağlıktan ihbar alıyoruz. 3 ayda toplam 1 milyon ihbar almışız. 1 milyon sigortalı olunca doğal olarak masrafları da ödemeniz lazım. 1 milyon ihbarın yüzde 86'sı yaptığımız yatırımlar sonucunda hiçbir şekilde provizyona takılmadan sistem tarafından onaylandı. Ödediğimiz para, 3 milyar lira. Kalan yüzde 14'lük kısım için ise gizli müşteri memnuniyet anketi yaptık."

Çakmak, artık provizyonun onaylanma süresinin 5 dakikanın altına düştüğünü; bunun, sektör ortalamasının oldukça altında kaldığını vurgulayarak "Poliçeyi her türlü satarsın. Önemli olan müşteri sadakati, o poliçenin yenilenmesi." diye konuştu.

İlk çeyrekte ödedikleri kasko hasarının 6 milyar lira olduğunu dile getiren Çakmak, şu bilgileri verdi:

"Neredeyse şubat depreminde ödediğimiz rakam. İnsanların arabaların onarımını ilk 5 günde yüzde 90 okeyletiyoruz. Geldi, 'hasarım var, raporum var' dedi. İlk 5 günde 'hadi başla' diyoruz. Yüzde 30'unu kaza yapıldıktan sonra 15 günde teslim alınması için çalışıyoruz. Yüzde 55'ini 30 günde teslim ediyoruz. Kalanlar da adli vakalar veya başka şeyler oluyor, rapordaki tutumsuzluk gibi."

Çakmak, konutlarda 12 günde hasarların tamamını ödediklerini belirterek "Son İstanbul depreminde toplam 20 tane ihbar geldi 12 tanesi ev, 8 tanesi iş yeri. Toplam 1 milyon lirayı geçmeyen sıva, alçı ve diğer konularla geldi. 20 tane de araç ihbarı geldi. Onlar da sıvalardan kopan parçalar olmuş." ifadelerini kullandı.

- "SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GİDECEK ÇOK YOLU VAR"

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Çakmak, sektörün sermaye yapısını güçlendirmeye devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sermaye yapısını kuvvetlendirirseniz, yurt dışındaki reasürans kapasitesini artırırsanız hazırlıklı kalırsınız. O yüzden faaliyet karı, teknik kar, birleşik rasyo, bunları önemsiyoruz. Sektör de elinden geldiği kadar buna iyi hazırlanıyor, elinden geldiği kadar buna yoğunlaşıyo ancak gidecek çok yolumuz var. Bir sektör düşünün yüzde 25'i trafik, yüzde 25'i sağlık yani yangın, doğal afet, iş yeri falan dediğiniz, sadece yüzde 15. Deprem bölgesiyiz, zorunlu olan poliçede bile oran yüzde 60. İhtiyariye gelmiyorum bile. İhtiyari yüzde 25, dört poliçeden biri. O da krediyle bağlantılı ürünler olduğu için genelde verildi."

- "TEMETTÜ ÖDEMELERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Taha Çakmak, 2023'te 6,5 milyar, 2024'te 12 milyar lira net kar açıkladıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"2023'te 1 milyar lira temettü ödemiştik Türkiye Sigorta olarak bahsediyorum. İki şirket devam edeceğiz. Bu sene 2 milyar lira temettü ödeme kararı aldık. Türkiye Sigorta olarak 2 milyar lira temettü ödeyeceğiz. Türkiye Hayat Emeklilik alanında en büyük şirket. Yüzde 100 Varlık Fonumuza ait. 2,5 milyar lira da oradan temettü ödüyoruz. Temettü ödeme politikamız devam edecek. Diğer tarafta sigorta için ödenmiş sermayeyi 5 milyar liradan 10 milyar liraya, hayat emeklilik için de 5 milyar liraya çıkartacağız. Ödenmiş sermayelerimizi artıracağız. Şu an öz kaynaklar 33 milyar lira. 2025'i de verimli geçirirsek üzerine koyarak temettü ödemelerimize devam edeceğiz."

Çakmak, Türkiye Sigortanın Borsa İstanbuldaki en değerli sigorta şirketi olduğunu; 2,5 milyar dolara yakın piyasa değerinin bulunduğunu, Türkiye Hayat Emekliliğin piyasa değerinin de buna yakın olduğunu söyledi.

İki şirketin toplam 5 milyar dolar değerinde olduğunu ifade eden Çakmak, "2020 yılında bu şirketlerin Varlık Fonumuza toplam maliyeti 250 milyon dolardır. (Halka açık Türkiye Sigortayı ele alırsak) dolar bazında 10 katlık bir büyüme var. Geçen sene hissemiz enflasyon üzerinde, yüzde 94-95 getiri sağladı.

- "BES'TE FON BÜYÜKLÜĞÜ 1,5 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI"

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Çakmak, BES'e yönelik sunulan devlet teşviklerinin çok önemli ve özendirici olduğunu belirterek bu konuda sunulan destek mekanizmalarına değindi.

BES'te fon büyüklüğünün 1,5 trilyon liraya ulaştığını dile getiren Çakmak, "Öyle çok büyük çıkış da yok. Bu alandaki ilk kurulan şirketlerden birisi benim. Türkiye Hayat Emekliliğin fonlarında da doğal olarak emekli insan sayısı daha fazla. Daha büyük çıkış beklersiniz ancak yok." dedi.

Çakmak, yılın ilk 4 ayında bireysel emeklilikte en yüksek getiriye sahip şirket olduklarını ve yüzde 19 getiri sağladıklarını belirterek "314 milyar liralık fon büyüklüğünü mudileri mutlu edecek şekilde iyi yönetirseniz, elinizden geleni yapmış olursunuz." diye konuştu.

BES'te katılımcı sayısının 10 milyon ulaştığını belirten ve büyüklüğün 1,5 trilyon lirayı bulduğunu yineleyen Çakmak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"10 milyon mudinin emanet ettiği 1,5 trilyon liralık tasarruf var. Burada gidilecek çok yol var. 85 milyon ülkeyiz. Devletin bu kadar katkısı olmasına rağmen. Müşterinize sahip çıkmanız, fonları iyi sahiplenmeniz, bilgilendirmeleri düzgün yapmanız lazım. Çıkmak isteyen müşteri başımla beraber çıkabilir ama devletin katkısı inanılmaz, yadsınamaz. Bu şekilde de devam edecek."

Çakmak, mobil uygulamalarını 6,5 milyon kişinin kullandığını, katılımcıların istedikleri an fonlarını değiştirebildiğini ve getirilerini görebildiğini anlatarak "Yatırımcılardan istediğim emanetlerini burada da kontrol etmeleri. Özellikle müşteri izni yönetimlerimiz, özel müşteri temsilcilerimiz de tutardan bağımsız olarak aramaya devam ediyor müşterileri." ifadelerini kullandı.

- "YAPAY ZEKA YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Taha Çakmak, yapay zeka ve teknoloji alanında yaptıkları yatırımlara ilişkin, sağlık sigortaları kısmında hayata geçirdikleri provizyon sisteminin kolay olmadığını, çok önemli bir kolaylık sağladıklarını anlattı.

Müşterilerine 8 bin üzerindeki dağıtım kanalından tüm bilgileri sunduklarını, Bilge isimli yapay zeka programı üzerinden her türlü sorunun cevaplandığını anlatan Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an itibarıyla 2,4 milyon soruya cevap verdik. Sigorta ile ilgili tüm mevzuatı normal internet şubemizden ulaşılabilir hale getirdik. Yatımlarımız devam edecek. Müşteriyi tanıyacağız. Önceliğimiz, 'poliçeyi sattıktan sonra o müşteriye sahip çıkmak, o müşteriyi tanımak ve o müşteride yoğunlaşmak' olacak."