İlk çeyrekte 10 milyon metreküp doğal gaz! Türkiye kapasiteyi artırıyor

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'de halihazırda 1,8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılandığını belirterek, bunu 10 milyon metreküpe çıkarıp daha fazla hanenin ihtiyacına cevap verebileceklerini söyledi.

TÜRKİYE İLK ÇEYREKTE 10 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ HEDEFLİYOR

Bakan Bayraktar, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Burada yaptığı açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Doğal gaz boru hatlarıyla Rusya'dan Azerbaycan ve İran'dan uzun yıllar uzun dönemli kontratlarla biz doğal gaz tedariği yapıyorduk. 2016 yılından sonra Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında doğal gazı sıvılaştırılmış şekilde alabilecek alt yapıya da kavuşmak için alt yapımızı şekillendirmeye başladık. Bu hedef doğrultusunda da yaklaşık 30 milyon metreküp günlük sıvılaştırılmış LNG alabilecek Türkiye, bugün itibarıyla 160 milyon metreküp doğal gazı sıvı halde alabilecek hale geldi. Bu bir anlamda Türkiye'de hane halkının kışın en soğuk zamanda ihtiyacı olan gazı sıvı olarak gemilerle tedarik edebilen alt yapıya sahip olmamız anlamına geliyor." dedi.

1,8 milyon hanenin doğal gazının karşılandığını belirten Bayraktar, "Hem boru hatları, sıvı LNG alabilecek alt yapılarımızı gerçekleştirdik. Bunun ötesinde depolama yatırımları çünkü yine özellikle kış mevsiminde Türkiye'nin tüketiminin en yüksek olduğu dönemde olabilecek herhangi arıza, kesinti, tedarik sağlayan ülkelerde yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı mutlaka gazın bir kısmını depolamayla sağlamayı hedefledik. Başta Silivri, yıl başında oradaydık. Ama önemli projelerimizden bir tanesi şu anda içinde olduğumuz Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi, burada da hem kapasite artışı, ikinci faz, üçüncü fazda da Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırmayı ve doğal gazdaki arz güvenliğimizi daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Doğal gazda bir başka önemli hamlemiz, yani boru hatları, depolama tesislerimiz, sıvı olarak doğal gazı almanın ötesinde bir de şimdi kendi doğal gazımızı üretir hale geldik. Bugün itibarıyla üretimimiz yaklaşık 4,6 milyon metreküp günü buldu. 1,8 milyon hanenin doğal gazını biz kendi doğal gazımızdan karşılar hale geldik. Bunu da artırmayı hedefliyoruz. İlk etapta 10 milyon metreküplük bir önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

Dolayısıyla son 8 yılda yaklaşık 4,3 milyar dolar bu alt yapı yatırımlarına kaynak ayırdık ve yatırım yaptık. Depolamada bizim gazlaştırma tesislerimizin kapasitesinin artırılmasında bu yatırımlar yaklaşık 4,3 milyar doları buldu. Bugün gelinen noktada da Türkiye yaklaşık 5,8 milyar metreküp gazını depoluyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde 2028 yılına geldiğimizde Türkiye kullandığı yıllık doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale gelecek. Özellikle Tuz Gölü'nde çok büyük bir depolama potansiyeli daha var. Türkiye'nin tüm ihtiyacının yüzde 50'sini depolayabilecek alt yapıya sahip olabiliriz bu yatırımları hedefliyoruz. Hem bu bölgede hem de diğer bölgelerde hızlı bir şekilde bu yatırımlarla Türkiye'nin arz güvenliğini tamamen artık sağlamış olacağız. Onun ötesinde bütün bunlar kendi üretimimiz, farklı kaynaklardan doğal gazı almamızla beraber Türkiye'yi bir doğal gaz merkezi haline getirmiş olacağız. Bu proje bizim için çok önem arz ediyor. Onun için ara ara buraya geliyoruz. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı hem onu burada kutlayalım istedik. Hem de çalışmaları yerinde takip için buradayız.