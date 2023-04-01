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Ekonomi

İlk Evim İstanbul'da büyük heyecan: 3 ilçede kuralar çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim projesi kapsamında İstanbul kuraları devam ediyor. Bugün 3 ilçe için kuralar çekiliyor.

1 Nisan 2023 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
İlk Evim İstanbul'da büyük heyecan: 3 ilçede kuralar çekiliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim projesinde Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için kura çekimi bugün başladı.

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için yapılan kura çekimi 19 gün sürecek. 19 Nisan'da son bulacak TOKİ İstanbul kura çekimi ile 50 bin konutun hak sahibi belirlenerek 81 ilde yükselecek 250 bin sosyal konutun tüm hak sahipleri de belli olmuş olacak. Son kuraların tamamlanmasıyla TOKİ sonuçları noter onayından geçerek e-Devlet'e işlenecek.

TOKİ İstanbul kura çekiminin son etabı bugün başladı. TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi ile 28.340 hak sahibi belirlenecek. TOKİ İstanbul kura çekilişi 16 Mart tarihinde Anadolu yakasında TOKİ Tuzla kura çekimi ile başlayarak dün çekilen TOKİ Çatalca ve TOKİ Silivri kura çekimi ile Avrupa yakasına geçti.

19 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim' projesinde 50 bin hak sahibinin belirleneceği İstanbul'da, 16 Mart'ta başlayan kura çekimlerinin ilk etabı Tuzla'da tamamlandı. Tuzla'da inşa edilecek 20 bin 920 sosyal konut için kuralar noter huzurunda 16-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 asil ve yedek hak sahibi için kura çekiminin Silivri Alibey Spor Salonu'nda, 30 Mart'ta yapıldığı duyuruldu.

ÇEKİLİŞ SAAT 10.00'DA CANLI YAYINLANACAK

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konut kura çekimleri de 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Aynı zamanda da TOKİ TV'de ve TOKİ resmi Youtube hesabında canlı olarak yayınlanacak.

SONUÇLAR E-DEVLET'TE

Kuralar tamamlanınca e-Devlet üzerinden sorgulama yapılacak. Proje kapsamında 2+1 evlerin fiyatı 608 bin lira ile 770 bin lira arasında değişecek. 3+1'ler ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında olacak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahiplerine 240 ay vade imkanı sunulacak.

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