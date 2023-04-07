Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projeleri çerçevesinde kura çekimleri devam ediyor.

İlk Evim Arsa projesinde 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 380 hak sahibi için kura çekimi yapılacak.

10 Nisan 2023

Hatay 2.340

Kahramanmaraş 910

Gaziantep 470

Malatya 50

Adana 450

Adıyaman 610

11 Nisan 2023

Şanlıurfa 2.000

Osmaniye 400

Ankara 1.530

12 Nisan 2023

Amasya400

Artvin 185

Aydın 575

Bitlis 205

Bolu 140

Burdur 325

Çankırı 40

Denizli 20

Giresun 380

Gümüşhane 150

13 Nisan 2023

Mersin 1.000

Kastamonu 225

Konya 1.000

14 Nisan 2023

Mardin 870

Muğla 1.700

Muş 50

Siirt 20

Sinop 200

Sivas 380

Tokat 530

Tunceli 30

Van 180

Yozgat 540

17 Nisan 2023

Zonguldak 370

Aksaray 120

Batman 170

Şırnak 640

Karabük 430

Afyonkarahisar 370

18 Nisan 2023

Bartın 50

Samsun 1.160

19 Nisan 2023

Antalya 2.190

Manisa 1.335

Ordu 300

25 Nisan 2023

İzmir 4.900

26 Nisan 2023

Bilecik 410

Bursa 1.300

Balıkesir 1.520

Çanakkale 565

27 Nisan 2023

Edirne 360

Kırklareli 720

Sakarya 1.340

Tekirdağ 1.340

Yalova 200

Düzce 185

28 Nisan 2023

Kocaeli 1.500

İlk İş Yerim'de 3. Etap kuraları 7 Nisan 2023 tarihinde 5 ilde toplam bin 621 hak sahibi için çekilecek

Adana Sarıçam 379

Eskişehir Odunpazarı 304

Erzurum Yakutiye 218

Kayseri Melikgazi 214

Malatya Battalgazi 506