Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projeleri çerçevesinde kura çekimleri devam ediyor.
İlk Evim Arsa projesinde 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 380 hak sahibi için kura çekimi yapılacak.
10 Nisan 2023
Hatay 2.340
Kahramanmaraş 910
Gaziantep 470
Malatya 50
Adana 450
Adıyaman 610
11 Nisan 2023
Şanlıurfa 2.000
Osmaniye 400
Ankara 1.530
12 Nisan 2023
Amasya400
Artvin 185
Aydın 575
Bitlis 205
Bolu 140
Burdur 325
Çankırı 40
Denizli 20
Giresun 380
Gümüşhane 150
13 Nisan 2023
Mersin 1.000
Kastamonu 225
Konya 1.000
14 Nisan 2023
Mardin 870
Muğla 1.700
Muş 50
Siirt 20
Sinop 200
Sivas 380
Tokat 530
Tunceli 30
Van 180
Yozgat 540
17 Nisan 2023
Zonguldak 370
Aksaray 120
Batman 170
Şırnak 640
Karabük 430
Afyonkarahisar 370
18 Nisan 2023
Bartın 50
Samsun 1.160
19 Nisan 2023
Antalya 2.190
Manisa 1.335
Ordu 300
25 Nisan 2023
İzmir 4.900
26 Nisan 2023
Bilecik 410
Bursa 1.300
Balıkesir 1.520
Çanakkale 565
27 Nisan 2023
Edirne 360
Kırklareli 720
Sakarya 1.340
Tekirdağ 1.340
Yalova 200
Düzce 185
28 Nisan 2023
Kocaeli 1.500
İlk İş Yerim'de 3. Etap kuraları 7 Nisan 2023 tarihinde 5 ilde toplam bin 621 hak sahibi için çekilecek
Adana Sarıçam 379
Eskişehir Odunpazarı 304
Erzurum Yakutiye 218
Kayseri Melikgazi 214
Malatya Battalgazi 506