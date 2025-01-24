İlk kez Stüdyo Platin'de açıkladı: ikas'tan faizsiz kredi

Platin Dergisi'nin İşTurkcell sponsorluğunda gerçekleştirdiği podcast serisi Stüdyo Platin'de ikas CEO'su ve Kurucu Ortağı Mustafa Namoğlu ile Platin Dergisi Yayın Koordinatörü Bahar Akgün iş dünyasında iletişimi konuştular. Namoğlu, e-ticaret sektörüne ve sundukları hizmetlere dair de önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİM DERDİMİZ KOBİ'LERİN, GİRİŞİMCİLERİN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK"

KOBİ ve girişimciler için müjdeli haberi ilk kez Stüdyo Platin'de duyuran Namoğlu, şu ifadeleri kullandı: "KOBİ'nin yurt dışına e-ihracatta işlerini kolaylaştırıyoruz. KOBİ'nin tüm satış kanalları, pazaryerleri ve kendi e-ticari sitesinin tek bir yerden yönetmesinde işleri kolaylaştırıyoruz. Burada ilk defa duyurmuş olayım. Türkiye'nin önemli bankalarının biriyle şu an ikas, KOBİ'lere, girişimcilere, ikas'ı kullanan kullanıcılara 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verecek. % 0 faizli kredi demek inanılmaz bir şey. Baba oğluna vermezdi diyeyim. O yüzden uzun lafın kısası, bizim derdimiz KOBİ'lerin, girişimcilerin işlerini kolaylaştırmak."

ikas'ın kullanıcılarla birlikte büyüyeceği bir yapı kurmak istediklerinden bahseden Namoğlu, "ikas'ın aslında kendi gelir modeli ve kendi iş planları içerisinde de müşterilerinin, kullanıcılarının işlerini büyütmesi büyük önem taşıyor. O yüzden de onları en iyi teknolojik araçlarla, işlerini, satışlarını, cirolarını artıracak en iyi araçlarla donatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık her iki haftada bir yeni güncellemeler, update'ler geliyor. Böylece birçoğu işlerini kolayca büyütüyor" dedi.