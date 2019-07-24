İlk milli mikro işlemci 2021’de hazır olacak

Türkiye teknoloji alanında hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK-BİLGEM öncülüğünde ilk milli mikro işlemcinin tasarımına başlandı. Tamamen yerli mühendisler tarafından geliştirilen milli mikro işlemci, 2021 yılında kullanılmaya başlanacak. TÜBİTAK’ın 56. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın bilim araştırmalarına öncülük ettiğini, teknoloji hamlesine katkılar sağladığını belirtti.

İHA’LARA YERLİ ÇİP

İlk milli mikro işlemcisinin tasarımına başlandığını söyleyen Varank “Milli tasarım işlemcinin 2021 yılı içerisinde silah sistemlerinde test edilebilir noktaya geleceğini öngörüyoruz. Son yıllarda terörle mücadele konusunda yakaladığımız başarının altında gurur kaynağımız olan İHA ve SİHA’larımız var. SİHA’ların kullandığı bombaların arayıcı başlıklarının içindeki detektör çiplerini TÜBİTAK’ın Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda üretiyoruz. Şükürler olsun ki ülkemiz bugün yalnızca İHA’ları, SİHA’ları değil, onların içindeki yazılım sistemlerinden tutun çiplere kadar birçok şeyi üretebilecek yetkinliğe kavuşmuş durumda” dedi.

127 KİŞİ TÜRKİYE’DE

TÜBİTAK’ın destekleri kapsamında 2002’den bu yana 236 bin 447 bilim insanının desteklendiğini, yeni bilim insanlarının yetiştirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Türkiye’yi dünyadaki tüm bilim insanları için bir cazibe merkezi yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Varank, bu hedef doğrultusunda Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nı geçen yıl başvuruya açtıklarını, geçen hafta ise değerlendirme sonuçlarını açıkladıklarını hatırlattı. Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı için 243 başvuru aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Başvurular, alanında ilk 100 üniversiteden, en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 2 bin 500 özel sektör kuruluşundan, ilk 250 kamu kurum ve enstitülerinden olmak üzere ağırlıklı olarak ABD, İngiltere ve Almanya’dan yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 21 farklı ülkeden, 98’i Türk 29’u yabancı olmak üzere, 127 bilim insanı ve araştırmacı, Türkiye’nin yazacağı yeni başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı.”