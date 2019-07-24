İlk milli mikro işlemci 2021’de hazır olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk milli mikro işlemcisinin tasarımının tamamlandığını söyledi. Varank, özellikle savunma sanayii alanında kritik bir ürünün 2021’de kullanılacağını belirtti.
Türkiye teknoloji alanında hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK-BİLGEM öncülüğünde ilk milli mikro işlemcinin tasarımına başlandı. Tamamen yerli mühendisler tarafından geliştirilen milli mikro işlemci, 2021 yılında kullanılmaya başlanacak. TÜBİTAK’ın 56. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın bilim araştırmalarına öncülük ettiğini, teknoloji hamlesine katkılar sağladığını belirtti.
İHA’LARA YERLİ ÇİP
İlk milli mikro işlemcisinin tasarımına başlandığını söyleyen Varank “Milli tasarım işlemcinin 2021 yılı içerisinde silah sistemlerinde test edilebilir noktaya geleceğini öngörüyoruz. Son yıllarda terörle mücadele konusunda yakaladığımız başarının altında gurur kaynağımız olan İHA ve SİHA’larımız var. SİHA’ların kullandığı bombaların arayıcı başlıklarının içindeki detektör çiplerini TÜBİTAK’ın Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda üretiyoruz. Şükürler olsun ki ülkemiz bugün yalnızca İHA’ları, SİHA’ları değil, onların içindeki yazılım sistemlerinden tutun çiplere kadar birçok şeyi üretebilecek yetkinliğe kavuşmuş durumda” dedi.
127 KİŞİ TÜRKİYE’DE
TÜBİTAK’ın destekleri kapsamında 2002’den bu yana 236 bin 447 bilim insanının desteklendiğini, yeni bilim insanlarının yetiştirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Türkiye’yi dünyadaki tüm bilim insanları için bir cazibe merkezi yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Varank, bu hedef doğrultusunda Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nı geçen yıl başvuruya açtıklarını, geçen hafta ise değerlendirme sonuçlarını açıkladıklarını hatırlattı. Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı için 243 başvuru aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Başvurular, alanında ilk 100 üniversiteden, en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 2 bin 500 özel sektör kuruluşundan, ilk 250 kamu kurum ve enstitülerinden olmak üzere ağırlıklı olarak ABD, İngiltere ve Almanya’dan yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 21 farklı ülkeden, 98’i Türk 29’u yabancı olmak üzere, 127 bilim insanı ve araştırmacı, Türkiye’nin yazacağı yeni başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı.”
Apple, Amazon ve Bosch’tan beyin transferi
Programa olan ilgi ve başvuruların Türkiye’ye duyulan güveni gösterdiğine işaret eden Varank, destek kazanan araştırmacılardan 58’inin ABD’den 16’sının İngiltere’den, 9’unun Almanya’dan ve 8’inin de Hollanda’dan başvuru yaptığını bildirdi. Varank, başvuru yapanlar arasında dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden araştırmacıların da olduğuna dikkati çekerek, “Yine destek kazanan araştırmacılar arasında Amazon, Apple, Bosch, GE, Intel, Siemens, Volvo gibi global şirketlerde görev yapmakta olan isimler söz konusu. Benzer şekilde, CERN, CNRS, Max Planck Institute gibi öncü araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacılar da yine bu programla Türkiye’ye dönecekler. Desteklenecek adayların 84’ü yurt dışındaki araştırma üniversitelerinde, 21’i enstitülerde, 21’i de özel sektör kuruluşlarında deneyim kazanmış isimler” dedi. Türkiye’nin gelişimine
KATKI SUNACAKLAR
Bakan Varank, araştırmacıların çalışacakları kurumlara ilişkin de şu bilgileri verdi: “Araştırmacıların 66’sı ülkemizde bulunan devlet üniversitelerinde, 42’si vakıf üniversitelerinde, 11’i özel sektör kuruluşlarında, 7’si araştırma altyapılarında ve biri de bir kamu kuruluşumuzda çalışacak. En çok desteklenen üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi 15 projeyle ilk sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi 14’er projeyle ikinci sırada ve İstanbul Teknik Üniversitesi de 9 projeyle üçüncü sırada yer alıyor. Özel sektör kuruluşları içinde Arçelik birinci sıradayken, araştırma altyapılarında nano-teknoloji merkezleri Sabancı SUNUM ve Bilkent UNAM birinciliği paylaşıyorlar. Ayrıca belirtmek isterim ki ülkemize kazandırdığımız lider araştırmacıların her birinin 5 doktora öğrencisi yetiştirmesini de hedefliyoruz.”
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