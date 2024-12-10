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Ekonomi

İlk toplantı öncesi Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin, 'Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz' açıklamasını yaptı.

10 Aralık 2024 Salı 15:40 - Güncelleme:
İlk toplantı öncesi Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ilk toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz" dedi.

"SOSYAL DİYALOGLA ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HERHANGİ BİR SORUN OLMADI"

Bakan Işıkhan, sosyal dayanışma mekanizmasının altını çizdi:

"Daha önce başarıyla sosyal dayanışma mekanizmasını geliştirdik. Çok başarılı sonuçlar aldık. Hem işçi hem işveren hem hükümet olarak bu iletişimi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğa çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogla çözemeyeceğimiz çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını söylemek isterim."

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