İlk türbinin montajı tamamlandı! 1 milyar liralık yatırımda geri sayım

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES projesini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Fırınönü mevkisinde devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firmadan bilgi aldı.

Büyükşehirler arasında bu işi ilk Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaptığını vurgulayan Büyükkılıç, 3 türbinden oluşah proje kapsamında yılda 60 milyon kilovat elektrik üretileceğini bildirdi.

Projenin yaklaşık 4 yılda kendini amorti edeceğini belirten Büyükkılıç, ortalama 1 milyar lirayı bulan yatırım maliyetiyle hayata geçirilen RES projesinin ocak sonunda faaliyete geçmesinin planlandığını kaydetti.

Yüklenici firmayı tebrik eden Büyükkılıç, hızlı gerçekleşen çalışmada yeni nesil sistemin 21 megavata denk gelen bir enerji üreteceğini ifade etti.

Toplam 21 megavat kurulu güçte 3 türbinin yer aldığı projede, yıllık 14 bin 883 ton karbon emisyonu azaltımı planlanırken, proje için 24 kurumdan 35 görüş ve onay alındı.