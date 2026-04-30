İlk uçuş Türkiye'ye! Kerkük Havalimanı'nda seferler normale dönüyor

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle aylardır uçuşlara kapalı olan Kerkük Havalimanı'ndan sevindiren bir haber geldi. Havalimanı yönetimi, Türkiye'ye yönelik seferlerin 1 Mayıs itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-Ankara hattındaki planı, bölgedeki hava ulaşımının toparlanması açısından kritik bir adım olarak öne çıktı.

KERKÜK HAVAALANI'NDAN TÜRKİYE'YE İLK SEFER 1 MAYIS'TA

Kerkük Havalimanı basın bürosundan yapılan açıklamada, havalimanından 1 Mayıs Cuma günü ilk uçuşun Türkiye'ye gerçekleştirileceği belirtildi.

Irak Hava Yolları'nın buradaki ilk seferinin Kerkük - Ankara arasında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu seferlerin haftada 3 kez ve Bağdat'tan kalkan uçağın, Kerkük'e indikten sonra Ankara'ya devam edeceği şeklinde planlandığı kaydedildi.

IRAK HAVA SAHASINI KAPATAN SAVAŞIN PERDE ARKASI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte Irak hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye'ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.