Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, banliyö tren setlerinin Gaziantep'in şehir içi ulaşımını sağlamak için ilk olarak GAZİRAY Projesi kapsamında hizmete sunulacağını bildirdi.

Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarına işaret eden Uraloğlu, projenin ilk setinin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilmek üzere Sakarya'dan yola çıktığını bildirdi.

Uraloğlu, tasarım ve donanımıyla şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçların Gaziantep için Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından özel olarak üretildiğine dikkati çekerek, araçların, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen tren kontrol, yönetim ve cer sistemleri ile donatıldığını, güvenlik, ergonomi ve yolcu konforu açısından modern ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulduğunu belirtti.

Proje kapsamında toplam 32 araçtan oluşan 8 banliyö tren seti üretileceğini aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her bir tren setinin işletme hızı saatte 90 kilometre olarak belirlendi. Ayrıca, 2'si sürücü kabinli olmak üzere 4 araçtan oluşan bir set, 206'sı oturan olmak üzere toplam 1000 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Banliyö setleri, konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojik ekipmanlarla da dikkati çekiyor. GAZİRAY banliyö setleri, 32 yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 42 bilgilendirme ekranı, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 olmak üzere toplam 16 iç, 4 dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlara sahip olup bir sette yaklaşık 85 bin metre özel yangın performanslı demir yolu güç ve kontrol kabloları kullanıldı."

- "İTHALAT AZALACAK, İHRACAT ARTACAK"

Uraloğlu, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünün, tren setlerinde kullanılan tren kontrol ve izleme ile cer gibi sistemleri geliştirdiğini, Sakarya Bölge Müdürlüğünün de alüminyum gövde üretimi, iç giydirme ve montaj işlemleri gibi aracın tüm imalat, test ve devreye alma sürecini üstlendiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"GAZİRAY Projesi için üretilen Milli Banliyö Tren Seti ile ithalatı azaltarak Türkiye'nin banliyö taşımacılığına yönelik ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamayı, ayrıca bakım ve onarım süreçlerini kolaylaştırıp bakım maliyetini düşürerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda üretilen tren setleri ile ihracat yapılarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı da amaçlıyoruz."