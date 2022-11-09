İlki bugün açılıyor! Togg'da heyecanlandıran gelişme

Seri üretimine başlanan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un ilk şubesi bugün Zorlu AVM'de açılıyor. Deneyim Merkezleri Togg'un satışı ve tanıtımında kullanılacak. Zorlu'daki şube 7 bölgedeki 20 deneyim merkezinin ilki olma özelliğini de taşıyor. Togg Deneyim Merkezi'nde gösteri araçlarına yer verilecek.

TEST SÜRÜŞÜ ŞUBATTA

Yeni Şafak'ın haberine göre, Araçların yakından incelenebileceği merkezde vatandaşlar Togg hakkında bilgi alabilecek. Hibrit satış konseptiyle hareket eden Togg, Deneyim Merkezleri'nde görüldükten sonra internet üzerinden sipariş verebilecek.

Öte yandan Şubat 2023'te ön siparişlerin açılmasıyla Deneyim Merkezleri'nde Togg'un test sürüşüne de başlanacak. C-SUV model Togg'u satın almak isteyenlere randevu ile test sürüşü yaptırılacak.