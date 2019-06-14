İLO’da uluslararası topluma çağrı

Selçuk konuşmasında “Mültecilere ve sığınmacılara hak ve hizmetlere erişim sağlayan yasal bir çerçeve kabul ettik. Şimdiye kadar, temel ihtiyaçları için tereddüt etmeden 37 milyar dolardan fazla harcadık. Bir kez daha tüm uluslararası toplumu yük almak ve sorumluluk paylaşmaya çağırıyoruz” dedi. Selçuk, İsrail işgali altındaki Filistin halkının koşullarının günden güne daha da kötüleştiğini belirterek, Filistinlilerin topraklarında hayatlarını korumaya çalıştığına dikkati çekti.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI

Türkiye’de 2,5 milyon ilave istihdam yaratmak için istihdam seferberliği başlattıklarını vurgulayan Selçuk, şunları söyledi: “Sosyal güvenlik sisteminde kayıtlı 11 milyon sigortalı vatandaşımıza katkı sağladık. Gençlik odaklı iş gücü politikalarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda, lisans öğrencilerinin, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla Sosyal Çalışma Programı’nı hayata geçireceğiz.”