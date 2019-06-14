28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8694
  • 6,6344
  • 253.2
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İLO’da uluslararası topluma çağrı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden 108. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Genel Kurula hitap etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Selçuk konuşmasında “Mültecilere ve sığınmacılara hak ve hizmetlere erişim sağlayan yasal bir çerçeve kabul ettik. Şimdiye kadar, temel ihtiyaçları için tereddüt etmeden 37 milyar dolardan fazla harcadık. Bir kez daha tüm uluslararası toplumu yük almak ve sorumluluk paylaşmaya çağırıyoruz” dedi. Selçuk, İsrail işgali altındaki Filistin halkının koşullarının günden güne daha da kötüleştiğini belirterek, Filistinlilerin topraklarında hayatlarını korumaya çalıştığına dikkati çekti. 

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI     

Türkiye’de 2,5 milyon ilave istihdam yaratmak için istihdam seferberliği başlattıklarını vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:  “Sosyal güvenlik sisteminde kayıtlı 11 milyon sigortalı vatandaşımıza katkı sağladık. Gençlik odaklı iş gücü politikalarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda, lisans öğrencilerinin, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla Sosyal Çalışma Programı’nı hayata geçireceğiz.”      

 

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sanders görevinden ayrılıyor

Sanders görevinden ayrılıyor

Türkiye'den Moldova'nın 'Kudüs' kararına tepki

Türkiye'den Moldova'nın 'Kudüs' kararına tepki

Twitter binlerce hesabı durdurdu

Twitter binlerce hesabı durdurdu

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

'Ne İran ne de ABD hazır'

'Ne İran ne de ABD hazır'

'Doğalgaz komitesi kurulsun'

'Doğalgaz komitesi kurulsun'

Türkiye Körfezdeki saldırıyı kınadı

Türkiye Körfezdeki saldırıyı kınadı

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vuracak

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vuracak

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Copa America'da tanıdık yüzler

Copa America'da tanıdık yüzler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA