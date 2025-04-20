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Ekonomi

İmalat sektörüne istihdam desteği! Bakan Işıkhan duyurdu: Yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Resmi Gazete'de yayımlanan kararla imalat sektöründe 31 Aralık 2026 tarihine kadar işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1,5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA20 Nisan 2025 Pazar 13:58 - Güncelleme:
İmalat sektörüne istihdam desteği! Bakan Işıkhan duyurdu: Yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruz
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Işıkhan, sosyal medya hesabından, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında açıklamada bulundu.

İmalat sanayisindeki büyümeyi aktif işgücü piyasası programlarıyla desteklediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan kararla imalat sektöründe 31 Aralık 2026 tarihine kadar işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1,5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruz. Ayrıca gerekli şartlarda da iyileştirmeye giderek çalışma hayatının güçlendirilmesini destekliyoruz."

  • imalat sektörü
  • istihdam yükümlülük
  • işsizlikle mücadele

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