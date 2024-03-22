İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0475
  • EURO
    34,6944
  • ALTIN
    2231.87
  • BIST100
    9196.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İmamoğlu döneminde İSKİ rezaleti! Borç 48 kat arttı
Ekonomi

İmamoğlu döneminde İSKİ rezaleti! Borç 48 kat arttı

CHP'li İBB'nin yönettiği İSKİ, son 4 yılda tam olarak borç batağına battı. İSKİ'nin borcu son 4 yılda 48 kat artarak 350 milyon liradan 16 milyar 800 milyon liraya yükseldi.

Yeni Şafak22 Mart 2024 Cuma 11:36 - Güncelleme:
İmamoğlu döneminde İSKİ rezaleti! Borç 48 kat arttı
ABONE OL

İSKİ'nin borcu, CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde 48 kat artış göstererek 16 milyar 800 milyon liraya yükseldi. Borç batağına sürüklenen İSKİ'nin güncel mali tablosu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde adeta itiraf niteliğindeki 'İSKİ tam bir rezalet' açıklamasını akıllara getirdi.

FİYAT ARTTI YATIRIM YAPILMADI

Yeni Şafak'ın haberine göre; İBB 2023 yılı Meclis denetim raporuna göre, 2019 yılı sonu itibarıyla dış mali borcu bulunmayan ve sadece 350 milyon 716 bin TL iç mali borcu bulunan İSKİ'nin toplam borcu; 2023 yılı itibariyle 16 milyar 799 milyon 443 bin TL'ye yükseldi. CHP'li İBB'nin görevi devraldığı 2019 tarihinde İstanbulluların metreküpünü 4 TL'ye kullandığı suyun fiyatı, son 5 yılda yüzde 500 oranında artış göstererek 23,72 liraya çıktı. İSKİ tarafından İstanbul'a yeni su kaynağı temini için de herhangi bir yatırım yapılmadı.

İMAMOĞLU İTİRAF ETMİŞTİ

2019 yılından bu yana İstanbul'daki su fiyatlarına yapılan yüzde 500'lük artışa ve su temini için herhangi bir yatırım yapılmamasına rağmen İSKİ'nin borç bilançosundaki 48 katlık bariz artış, geçtiğimiz haftalarda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adeta itiraf niteliğindeki 'İSKİ tam bir rezalet' açıklamasını akıllara getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.