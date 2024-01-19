İmamoğlu'nu KİPTAŞ yalanladı! Bir vaadini daha tutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ üzerinden 100 bin konut vaat etti. Ancak 5 yılda 9 bin 535 konut yaptıklarını açıkladı. KİPTAŞ ise aynı sürede 2 bin 95 konutun üretildiğini duyurdu. İmamaoğlu'nun kâğıt üzerindeki projeleri de bilançoya dahil ettiği ortaya çıktı.

CHP, İYİ Parti ve HDP ittifakıyla 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçen 5 yılda hizmet yerine reklam ve propagandaya yatırım yaptı.

Seçimden önce İstanbul'da 5 yılda "KİPTAŞ'ın 100 bin konut yapacağı" sözünü veren İmamoğlu, diğer vaatlerinde olduğu gibi bu sözünü de tutmadı. Sözünü tutmamakla kalmayan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kâğıt üzerindeki projeleri de bilançosuna dahil etti.

KİPTAŞ AÇIKLADI

100 bin konut yapma sözü vermesine karşın geçen 5 yılda sadece 2 bin 95 konut tamamlanabildi. Sabah'ın haberine göre, Ancak İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 bin 535 konutun tamamlandığı bilgisini paylaşarak göz göre göre yalan söyledi.

İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımı ise yine İBB iştiraki olan KİPTAŞ yalanladı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt şu ana kadar 2 bin 95 konutun üretildiği bilgisini paylaştı. İmamoğlu ile genel müdürü arasındaki çelişkili beyanların ardından İmamoğlu'nun henüz başlanmamış veya bitmemiş olan konutları da hanesine eklediği ortaya çıktı.