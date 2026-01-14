İmamoğlu'nun ''borç sıfır'' yalanı! İBB resmen batakta

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, köşesinde yolsuzluk davasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi'nde yaptığı görüşmeyi yazdı. İmamoğlu, görüşmede İmamoğlu'na rakamlar vererek, İBB'nin 2025-2026 bütçesinin kârlı ve borçsuz olduğunu iddia etti, İstanbul'a verilen hizmetleri aktardı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar ise bütçe ve mali verilerin bu iddiaları doğrulamadığını açıkladı.

NAKİT ÖDEME YOK

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, AK Partili Kaynar, İmamoğlu'nun bütçe iddialarına ilişkin, "İmamoğlu, Şubat 2026 itibarıyla devlete olan tüm borçların (SGK primleri, vergiler dahil) tamamen ödendiğini iddia etmiş. İşin gerçeği şu: Devlete olan vergi borçları ve SGK'ya olan prim borçları için son zamanlarda çok sayıda taşınmazı takas yoluyla Hazine'ye ve SGK'ya devir kararı aldılar. Nakit ödeme değil, taşınmaz devri suretiyle mahsuplaşma yapıyorlar. Bunu borç ödemesi gibi aktarıyorlar" dedi.

2020'de 4 metro hattı için alınan 580 milyon dolarlık Eurobond borcunun 9 Mart 2025'te tamamının ödendiği iddiasına cevap veren Kaynar, "İşin aslı şu: Törenle borç aldılar, borcun vadesi geldi, ödemek zorundaydılar ve ödediler. Zaten kendi yaptıkları borcu kendileri ödedi. Sadece 580 milyon dolarlık tahvil borcunu ödeyince tüm borcu ödemiş olmuyorlar. Bunu öderken öbür taraftan diğer borçlar yükseldi" diye konuştu.

SAYIŞTAY RAPORLADI

"İBB 2026'ya sıfır borçla giriyor" cümlesinin tamamen yanlış olduğunu aktaran Kaynar, "Sayıştay'a ve denetim komisyonuna sundukları bilançoda, Meclis'e sundukları kesin hesaptaki resmi verilere göre, 2024 sonu borç durumu; İBB'nin borcu 215 milyar TL, İSKİ'nin 25 milyar TL, İETT'nin borcu ise 24.5 milyar TL. Şirketler hariç sadece bu üç kurumun borcu 265 milyar TL'yi bulmuş durumda. Şirketlerin bilançolarını Meclis'e ve denetim komisyonuna vermiyorlar. Bazı şirketleri Sayıştay denetledi. Oradan elde edilen verilere göre bakıldığında, şirketler dahil edildiğinde toplam borç 350 milyar TL civarında" bilgisini verdi.

TAŞINMAZLA BORÇ ÖDEME

İBB'nin SGK'ya yaklaşık 4 milyar TL borcu olduğunu aktaran Kaynar, "İBB bu borç karşılığında 23 taşınmaz teklif edildi. Bu taşınmazların değeri 2 milyar 138 milyon 269 bin TL olarak gösterildi. Ancak uzmanlar fiyatların piyasa değerlerinden çok yüksek gösterildiğini belirledi" dedi.

TABELA DEĞİŞTİRİP İŞLETİYORLAR

Merkezi yönetimin İBB'ye planlanandan daha fazla para gönderdiğini kaydeden Kaynar, şunları kaydetti: "İBB bugüne kadar 1 trilyon TL'den fazla bütçe kullandı. 2026'da 3 büyük metro hattının hizmete alınması iddiası; tamamı AK Parti döneminde planlanan, projesi yapılan metrolar. Hiçbirini planlanan dönemde bitiremediler. Mart 2025'ten bu yana 16 yeni kreş açtıklarını söylüyorlar. Bağışlarla yapılan kreşlerde uyumsuzluk var. İBB yurtlarının sayısının 16'ya çıkarıldığı iddiasının aslı ise; bu yurtların 12'si daha önceki dönemlerde yapılan yerlerdi. STK'lardan aldılar, tabelasını değiştirip İBB olarak işletiyorlar."

'CHP ÖNCE İŞÇİLERİN SGK BORCUNU ÖDESİN'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin emekli aylığı için Meclis'te başlattığı eylemi eleştirdi. Bakan Işıkhan, "Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ya en fazla borcu olan kurumlar, CHP'li belediyelerdir. Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis'te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun" dedi.

MELEN PROJESİ SAYESİNDE İSTANBUL'DA SU KRİZİ YOK

İstanbul Valisi Davut Gül, Başkan Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Melen Projesi sayesinde megakentte su krizinin olmadığını söyledi. Gazetecilerle buluşan Vali Gül'e, Ankara'da yaşanan su sorununun İstanbul'da da yaşanıp yaşanmayacağı soruldu. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığı belirten Gül, "İstanbul'da şu an itibarıyla bir su krizi yok. Ama bu İstanbul'a yağmur yağdı ya da İstanbul'da akarsular çok olduğu için değil. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun belediye başkanlığı döneminde Melen'den su getirildi. İstanbul'a biliyorsunuz 150-200 kilometreden sular geliyor. Dolayısıyla da normal şartlarda vanaları kapatsak İstanbul'da muhtemelen bir ay sonra suyumuz kalmayacak. O açıdan biz suyu verimli kullanmak durumundayız" açıklamasında bulundu.