İmar affı barışı hesaplama son dakika başvuru son gün ne zaman? (2019 İmar barışı başvuru işlemi ve şartları)

İmar affı barışı hesaplama ve başvuruları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen İmar barışı 2019 yılı itibariyle başvuru süresi uzatıldı. İnternet üzerinden araştıran vatandaşlar, imar barışı ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır ve kimler başvuru yapabilecek soruların yanıtları merak konusu oldu. 2019 İmar barışı başvuru süresi, işlemi ve şartları ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik.

İMAR BARIŞI BAŞVURU İŞLEMİ VE HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYIN

İmar barışı başvuruları ve hesaplama işlemleri devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşın işini kolaylaştırarak Yapı Kayıt Belgesi isteyenlere İmar Barışı Hesaplama aracını kullanıma sundu. Sorunlu yapılara yasallık kazandıran İmar Barışı, çok sayıda vatandaşın yakından takip ettiği ve bugüne kadar milyonlarca kişinin yararlandığı bir uygulama olarak dikkat çekiyor. 31 Aralık 2018'te sona ermesi beklenen İmar Barışı'nda süre uzatılmıştı.

Vatandaşların yoğun talebi üzerine, mağduriyet yaşanmaması için İmar Barışı'na başvurular ileri bir tarihe kadar uzatılmıştı. Yapı Kayıt Belgesi olarak isimlendirilen İmar Barışı'nda son tarihin ne zaman olduğu, henüz başvurusunu tamamlamayan vatandaşlarca sorgulanıyor.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 15 Haziran 2019'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019'e kadar uzatıldı.







İMAR BARIŞI'NDAN KAÇ KİŞİ YARARLANDI?



2019 yılı Ocak ayının ilk haftası yapılan açıklamalara göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda bugüne kadar başvuru sayısı 9 milyon 698 bin 238 ulaşırken 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

İMAR BARIŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İmar Barışı başvuruları hızla deva ederken bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 250 bin kişiyi geçti. Türkiye genelinde 16 milyona yakında konut ve iş yerini yakından ilgilendiren İmar Barışı için çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşların işini kolaylaştıracak uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre bakanlık sitesinde ücretsiz olarak Yapı Kayıt Belgesi Hesaplama Aracı kullanıma sundu.

YAPI KAYIT BELGESİ HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYIN





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile İmar Barışı için oluşturulan web sitesine yeni bir hesaplama aracını ekledi. Yapı Kayıt Belgesi Hesaplama Aracı ile vatandaşlar gayrimenkul hesaplamasını en doğru biçimde yapabilecek



Büyük kullanım kolaylığı sayesinde Yapı Kayıt Belgesi Hesaplama Aracı sayesinde gerçek değerlere yakın sonuçlar elde edilecek ve kalan kısım için ise e-devlet kapısından giriş yapılarak başvuru süreci tamamlanmış olacak.



ÖRNEK HESAPLAMALAR



Vatandaş yapı kayıt bedeli için ortalama 2 bin 800 TL ödeyecek. Yapı kayıt belgesi ücreti hesaplanırken;

Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınacak.



YAPI KAYIT BELGESİ ÜCRETİ HESAPLAMA/İMAR BARIŞI HESAPLAMA



Şimdi gelin bir örnekle yapı kayıt belgesi ücretini yani imar barışı hesaplamayı birlikte yapalım. Mamak Boğaziçi Mahallesi 1060 sokakta yer alan 200 metrekarelik arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı iş yeri olan toplam 300 metrekarelik binanın yapı kayıt belgesi şöyle hesaplanıyor;

Mahalle Adı: Boğaziçi Mahallesi

Cadde/Sokak adı: 1060. Sokak

Rayiç değeri: 250 TL

Yapının yaklaşık maliyeti: 300×1000: 300.000 TL

Toplam bedel: 300.000+ 50.000: 350.000 TL

Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar: 350.000 TLx0.05:17 bin 500 TL.





Bir başka örnekle yapı kayıt belgesi ücreti hesaplamayı daha anlatmaya çalışalım;

Ankara Altındağ Atıfbey Mahallesi Bereket Sokak’ta konumlanan 100 metrekare arsa üzerinde 2 katlı ve tamamı konut toplam 125 metrekare bina için yapı kayıt belgesi ücreti hesaplayalım;

Mahalle adı: Atıfbey Mahallesi

Cadde/Soka: Orhangazi

Rayiç değeri:320 TL

Yapının yaklaşık maliyeti: 125×600:75 bin TL.

Arsa için emlak vergisi değeri: 100×320;32 bin TL.

Toplam bedel: 75.000+32.000:107 bin TL.

Yapı kayıt belgesi için ödenecek ücret: 107.000×0.03: 3 bin 210 TL

İMAR BARIŞI NEDİR?



İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmayı hedefleyen uygulama, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandıracak.