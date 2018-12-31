İmar affı barışı son dakika başvuru süresi uzatıldı Bakanlık Resmi Gazete İmar barışı başvuru işlemi son gün ne zaman

İmar barışı affı son dakika Resmi Gazete ilanı Bakanlık son dakika açıklamaları Star.com.tr'de. İmar affı barışı süresi uzatıldı mı? E Devet giriş İmar barışı başvuruları nasıl yapılır? 2019 İmar barışı başvuruları ne zaman sona erecek? İmar affı barışı ücreti sorgulama ve hesaplama nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imar barışı başvuru süresi ile ilgili yaptığı açıklamaların detayları neler? sorularına ilişkin beklenen açıklama geldi. İmar Barışında süre 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama bugün yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışına ilişkin, yaptığı açıklamaların detaylarını bu haberimizde derledik. İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması için başlatılan İmar Barışı'nda bugün sona ermesi beklenen başvuru süreci ikinci kez uzatıldı. Söz konusu İmar Barışı'nda sürenin 6 ay uzatıldığı ifade ediliyor. Bilindiği üzere ilk başladığı günden bu yana, 9 milyon 500 bin vatandaşın başvurarak faydalandığı İmar Barışı için süre uzatıldı. Kamuoyunda 'İmar Barışı' ya da 'İmar Affı' olarak da adlandırılan 'Yapı Kayıt Belgesi' başvuruları kapsamında, toplamda yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi. İmar affı barışı süresi Bakanlık ve Resmi Gazete son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 6 aya kadar uzatıldı.



Söz konusu karar 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi gereğince verildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda 8 Haziran'da başlayan başvurular bugün sona erecekti.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

İmar barışı 6 ay daha uzatıldı. Bugün sona ermesi beklenen İmar Barışı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İmar Barışında süre 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama bugün yapılacak.

İlk başladığı günden bu yana, 9 milyon 500 bin vatandaşın başvurarak faydalandığı İmar Barışı için süre uzatıldı. Kamuoyunda 'İmar Barışı' ya da 'İmar Affı' olarak da adlandırılan 'Yapı Kayıt Belgesi' başvuruları kapsamında, toplamda yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi. Bugün, imar Barışı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve süre uzatıldı.



İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması için başlatılan İmar Barışı'nda bugün sona ermesi beklenen başvuru süreci ikinci kez uzatıldı. Söz konusu İmar Barışı'nda sürenin 6 ay uzatıldığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili diğer detaylar belli oldukça aktaracağız.







BAKAN KURUM SİNYALİ VERMİŞTİ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışına ilişkin, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi." diye konuştu. İmar barışına ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulunmuştu.



"Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır. Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir."



Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. Başvuru tarihi bu yılın sonunda bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek. İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.

Bakan Murat Kurum çok net bir açıklama yapmasa da aslında imar barışı uzatılacak sinyalleri verdi. İmar barışı başvuru formu doldurmak isteyen ve imar barışında bulumasına rağmen yapı kayıt belgesi ücreti için imar affı ödemesi yapmayan kişilerden yoğun talep geldiğini belirten Bakan Kurum bu talebi Pazartesi günü değerlendireceklerini ve Pazartesi günü konu hakkında açıklama yapacaklarını söyledi. Başvuru yapmak isteyen kişilerin engellenmemesi ve yapı kayıt belgesi tahsilatı için toplanan paranın sekteye uğramaması adına açıklamanın Pazartesi gününe bırakıldığı iddia edilirken zaten çıkarılan Trafik Kanunu ile imar barışı kapsamı genişletilmesinin uzatma sinayali olduğu belirtilmişti.



İMAR BARIŞI ÖDEMESİ TASİTLENDİRİLECEK Mİ?



İmar barışı başvurusu uzatıldı kararı kadar imar barışı taksitlendirme kolaylığı da istiyor. Bankaların imar barışı kredisi verme konusundaki isteksizliği ve yüksek kredi notu olan kişilere dahi imar affı kredisi için red kararı vermeleri vatandaşın ödemede sıkıntıya düşmesine neden oldu.



İMAR BARIŞI İÇİN HERKES KENDİSİ BAŞVURU BULUNSUN



Büyük tepki çeken konulardan biride apartmanlar ve siteler için tüm kat maliklerinin ortak olarak başvuruda bulunması zorunluluğu olarak öne çıkıyor. Çok katlı binalarda sadece birkaç kişinin itiraz etmesi bile imar barışından yararlanma hakkının kaybedilmesine neden olabiliyor. Bu durumda o kişinin imar barışı ücreti için ödeyeceği tutarı da diğer kat maliklerinn ödemesi gerekiyor. Yani imar barışına katılmak istemeyen kişinin bu ücreti ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yaşanan anlaşmazlıklar bu durumda kat maliklerinin kendi aralarında tartışmalar yaşanmasına da neden oluyor.



Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni kanun ile beraber Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinin Boğaziçi ön görünüm kabul edilen sınırları imar barışı kapsamı içerisine alındı. Bu kişilerin imar barışı başvurusu yapmak adına yapı kayıt belgesi başvuru formu doldurması için sınırlı süre kalması neden ile imar barışı son başvuru tarihi aslında zorunlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına dair bugün yaptığı açıklamada "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır. Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir" demişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nın 31 Aralık'ta sona ereceğini hatırlatarak, "Vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına hafta sonu da bütün kamu bankaları açık olacaklar." dedi.

Kurum, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız İmar Barışı'ndan faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi" diye konuştu.





İMKANDAN YARARLANIN



İmar Barışı'na ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve İmar Barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır. Hafta sonu da bankalarımız açıktır, İmar Barışı'ndan vatandaşlarımız faydalanabilir."



AÇIK OLACAK ŞUBELER İNTERNET SİTELERİNDE



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hafta sonunda da İmar Barışı ödemelerini kabul etmeye devam edecek.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, İmar Barışı'ndan faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarihin 31 Aralık olduğunu anımsatıldı. Vatandaşlar 31 Aralık'ta ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 29-30 Aralık'ta 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacağı kaydedilen açıklamada, 81 ilde yeterli sayıda şube ile İmar Barışı ödemelerinin kabul edileceği bildirildi.

Açıklamada, "Bankaların, 29-30 Aralık'ta 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com. tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr internet sitelerinden öğrenilebilecek." ifadesine yer verildi.

İMAR AFFI BARIŞI BAŞVURU SÜRESİ UZAYACAK MI?

İmar barışı uzayabilir! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da İmar Barışı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Şu anda 9 milyon 500 bin kişinin İmar Barışı'ndan faydalandığını, toplam 14 milyar TL'lik bedel ödendiğini belirten Kurum, "Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu 31 Aralık'ta değerlendirmiş olacağız. Ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşlarımızın ödeme yapması için kamu bankaları açık olacak. Özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz İmar Barışı sürecinden vatandaşlarımız haftasonu da faydalanabilecek" dedi.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ın şubeleri bugün ve yarın saat 10:00-16:30 saatleri arasında açık olacak.

Trabzon Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kurum'u Vali İsmail Ustaoğlu ile AK Parti Trabzon milletvekilleri karşıladı. Trabzon'u hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten Kurum, "Bölgede zaten lojistik bir üst konumunda, bu konumu daha yukarıya taşıma adına mücadele veriliyor. Bizde bakanlık olarak bu mücadeleye destek veriyoruz" dedi.



AYDER VE UZUNGÖL DÖNÜŞECEK

Kurum, Ayder ve Uzungöl'de dönüşüm projelerine 2019'da başlayacaklarını belirtirken, "Avni Aker Stadyumu'nun yerindeki 57 bin m2'lik alanı millet bahçesine çeviriyoruz. Trabzonspor'un anısını taşıyacak öğelerin de olduğu bir müze de olacak" dedi. Maçka'da 156 rezerv konut üreteceklerini, Akçaabat ve Vakfıkebir'de millet bahçeleri yapılacağını söyleyen Kurum, Yomda dere ıslahı projesi başlatacaklarını vurguladı.

İMAR BARIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İmar barışı için istenen belgeler detayları şu şekilde; İmar barışı için başvurular E-devlet üzerinden online olarak ya da bakanlık tarafından açıklanan lisanslı kurullar tarafından kabul edilecek. 8 Haziran Cuma günü başlayan başvurular e devlet üzerinden takip edilebilecek.

– E-devlet şifresi

– Geçerli bir cep telefonu numarası

– Geçerli bir e-posta adresi

– Beyan edilecek yapının adresi

– Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

– Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

– Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

– Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

– Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

– Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

– İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

– Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

E DEVLET İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Başvuruda bulunmak için öncelikle e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza, Elektronik Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı ile Giriş sistemlerinden birisine sahip olmak gerekmektedir.



Bu hizmeti kullanarak dolduracağınız başvuru formu esas alınmak suretiyle Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenecektir. İşleme alınan başvurularınıza ait ödemeniz gereken Yapı Kayıt Belgesi bedeli bu hizmet içerisinde görüntülenecektir.



1-E-Devlet'e girdikten sonra kullanmanız gereken hizmetin adı “İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması”dır.



2-Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, imar kurallarına aykırı yapılarınız için gerçekleştirdiğiniz ve işleme alınan kayıt başvurularınız görüntülenir. Yeni başvuruda bulunmak için ekranda yer alan "Yeni Başvuru" düğmesine tıklayınız.

3-“Yeni Başvuru” düğmesine tıkladığınızda Bilgilendirme ve Onay ekranı açılacaktır. Bu ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum.” ifadesini işaretledikten sonra “Devam Et” düğmesine tıklayınız.

4-Bu aşamada müracaat sahibine ait bilgiler ekranını doldurunuz. Aykırılığın Kapsamı alanında “Bağımsız Bölüm” veya “Yapının Tamamı” seçilmesi halinde “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” alanı açılacaktır. Aykırılığın kapsamı bağımsız bölüm olsa bile, bu alanda yapının tamamının kullanım amacını seçiniz.

5- Müracaat Sahibine Ait Bilgiler ekranında yapılan seçime göre, Yapıya Ait Bilgiler ekranındaki form değişecektir. Oluşabilecek tüm durumlar için açılacak olan formlar aşağıda anlatılmıştır. Bu ekranda ilgili formu doldurup “Devam Et” düğmesine tıklayınız.



Durum 1: Aykırılığın kapsamı “Bağımsız Bölüm” ve yapının kullanım amacı “Konut” veya “Ticari” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 2: Aykırılığın kapsamı “Bağımsız Bölüm” ve yapının kullanım amacı “Karma (Konut + Ticari)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 3: Aykırılığın kapsamı “Yapının Tamamı” ve yapının kullanım amacı “Konut” veya “Ticari” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 4: Aykırılığın kapsamı “Yapının Tamamı” ve yapının kullanım amacı “Karma (Konut + Ticari)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 5: Aykırılığın kapsamı “Güneş Enerjisi Santralleri (GES)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



6- Bu ekranda, doldurduğunuz başvuru bilgileri görüntülenir. Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgilerinizde değişiklik yapmak için sayfanın en altında yer alan "Düzenle" düğmesine tıklayınız. “Düzenle” düğmesine tıklarsanız, “2. Müracaat Sahibine Ait Bilgiler” ekranına geri dönersiniz. Başvuru işlemini tamamlamak için de sayfanın en altında yer alan "Başvur" düğmesine tıklayınız. “Başvur” düğmesine tıkladığınızda İşlem Sonucu ekranı açılacaktır.



Ön İzleme ekranında “Başvur” düğmesine tıklandığında İşlem Sonucu ekranı açılacaktır. Bu aşamadan sonra başvurunuz sıraya alınacaktır. Başvurunuzun durumu, doğrulanmış cep telefonunuza SMS aracılığıyla gönderilecek; başvurunuz işleme alındıktan sonra “Başvurularım” sayfasında görüntülenecektir. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödeme sürecini başlatmak için Başvurularım sayfasında “Onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. “Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz.

7- Bu ekranda, işleme alınan imar barışı kayıt başvurularınız görüntülenir. Başvurunuzu tamamlamak ve ödeme sürecini başlatmak için ekrandaki tabloda görüntülenecek olan "Onayla" bağlantısını kullanarak “onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. “Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “Onayla” bağlantısına tıkladığınızda, Onay Ekranı açılacaktır.



8-Bu ekranda bilgileri görüntülenen başvurunuzu onaylamak için sayfanın en altında yer alan "Başvurumu Onayla" düğmesine tıklayınız. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, beyanınız üzerine hesaplanmış olan ödeme miktarı ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir. Bu aşamadan sonra, beyan ettiğiniz bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.



9- Beyan ettiğiniz bilgiler ile başvuru onayı talebiniz işleme alınacak ve ödeme bilgileri ile ödemenin yapılabileceği noktalar, doğrulanmış cep telefonunuza SMS aracılığıyla iletilecektir.



10- Bu ekranda, işleme alınan imar barışı kayıt başvurularınız görüntülenir. Başvurunuz işleme alındıktan sonra onaylama işlemini gerçekleştirene kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “Güncelle” bağlantısına tıkladığınızda başvuru formu açılacaktır.



11- Başvurunuz işleme alındıktan sonra onaylama işlemini gerçekleştirene kadar başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “İptal Et” bağlantısına tıkladığınızda İptal Onayı ekranı açılacaktır.

HANGİ YAPILARI KAPSIYOR?



Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.