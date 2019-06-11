26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,836
  • 6,6059
  • 248.328
  • 92.927
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Kurum: İmar barışından yaklaşık 10 milyon vatandaşımız faydalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Bugüne kadar imar barışından yaklaşık 10 milyon vatandaşımız faydalandı. 19 milyarın üzerinde bir bedeli yatırdılar.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Kurum, Eyüpsultan'daki Sakarya, Silahtarağa ve Karadolap mahallelerinde arazi ve tapu sorunlarını konuşmak üzere vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

İlk olarak Sakarya ve Silahtarağa Mahallesi sakinleriyle buluşan Kurum, hem Silahtarağa hem de Sakarya mahallelerindeki hukuki sorunu çözmek için Vakıflar ile hazineye ait mülkiyetleri trampa yapmak suretiyle buradaki arazileri vakıflardan önce hazineye geçirme sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Bu arazilere ilişkin trampa yapmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmelerin yapıldığına işaret eden Kurum, "Bu arazinin devri karşılığı bir araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne vereceğiz. Akabinde bu araziler hazine mülkiyetine geçtikten sonra da sizlere orayı rayiç bedel ne ise o bedel çerçevesinde belediyemizle birlikte satışını gerçekleştireceğiz. Arkasında da imar planını yapmak suretiyle hem tapu hem de mülkiyet probleminizi çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte sürekli sahada olduklarını belirten Kurum, bu tür toplantılar düzenleyerek vatandaşlarla iç içe olup dertlerini dinlediklerini söyledi.

23 Haziran’daki seçimlere de değinen Kurum, "Sizin destekleriniz çok önemli. İstanbul gerçekten öyle tecrübesi olmayan, bilgi birikimi olmayan kimseye yönetilmek üzere bırakılamaz. Biz 25 yıldır İstanbul’da yönetim yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra ÖzAlibeyköy Spor Kulübü Tesisleri’nde Karadolap Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Kurum, vatandaşların tapu sorunlarını dinledi.

Burada belediyeye ait 15 bin metrekare mülkiyetin bulunduğunu belirten Kurum, "Büyükşehir belediyemizle konuştuk, o mülkiyetleri hazinemize devredilmesine müteakip, buradaki mülkiyetleri hazine ve vatandaş olacak şekilde çözmek istiyoruz. Akabinde size şöyle bir teklifle de geleceğiz 'İster arsanızı alın, verilecek imar planı doğrultusunda kendiniz yapın. İsterseniz biz buraya toplu konut dairesi başkanlığımız eliyle inşaatlarımızı yapalım. O inşaatlarda şu anki haklarınız ne ise o hakları oraya taşıyarak, kalanıyla ilgili de sizin ve bizim üzerimize düşen neyse yerine getirmeniz suretiyle o kentsel dönüşüm projesini yapalım.' Sizin isteğiniz doğrultusunda burayı çözelim istiyoruz. İlk önce bu mülkiyet problemini halletmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "15 HAZİRAN'DA İMAR BARIŞI BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANIYOR"

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, imar barışında başvuru sürecinin son günlerine yaklaşıldığını hatırlattı.

Kurum, "15 Haziran'da imar barışı başvuru sürecimiz tamamlanıyor. Ödemelerimiz de 30 Haziran'da tamamlanmış olacak. Bugüne kadar imar barışından yaklaşık 10 milyon vatandaşımız faydalandı. 19 milyarın üzerinde bir bedeli yatırdılar. Artık ikinci aşamada da mülkiyetlerine geçerek bu mülkiyet problemlerini çözmüş olacağız." dedi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmar barışının başka bir olumlu etkisi de şu olacak, bugün Eyüpsultan Belediyesi'nde vatandaşımızın hazine mülkiyetine ait yerlerde yıllardır yaşadığı ancak mülkiyete konu olmadığı alanlara ilişkin de kentsel dönüşüm sürecinde kendilerinin bir mülkiyeti olmuş olacak.

Vatandaşlarımızın taleplerini anlayarak, onların gönlüne girerek, onlarla gönül birliği içerisinde, omuz omuza bu kentsel dönüşüm sürecini de tamamlayacağız. Rıza esaslı dönüşümü, yerinde dönüşümü, vatandaşımızın gönlüne girerek bu dönüşüm sürecinde onlarla el birliği içerisinde yapmak istiyoruz. Bu çerçevede de görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

Rize’de kaçak yapıların yıkılması konusuna da değinen Kurum, 21 adet kaçak binanın yıkıldığını ifade ederek, yıkımların başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.

Yıldırım ve İmamoğlu´nun ortak canlı yayının tarihi ve sunucusu belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Görenleri dehşete düşürmüştü... İstenen ceza belli oldu

Görenleri dehşete düşürmüştü... İstenen ceza belli oldu

'Doğu Akdeniz' mesajı: Gerekleri yapılıyor

'Doğu Akdeniz' mesajı: Gerekleri yapılıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlığa Norveç'ten tepki

Milli Takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlığa Norveç'ten tepki

Anahtarını unutan genç öğretmenin feci sonu

Anahtarını unutan genç öğretmenin feci sonu

Kurtulmuş: Karar halt etmektir, fiilen böyle bir adım atamazlar

Kurtulmuş: Karar halt etmektir, fiilen böyle bir adım atamazlar

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var
 

POPÜLER HABERLER

Gaziosmanpaşa mevkisinde seyreden motosikletlinin başına pet şişe çarptı

Gaziosmanpaşa mevkisinde seyreden motosikletlinin başına pet şişe çarptı

Tavuk göğsündeki beyaz çizgilere dikkat!

Tavuk göğsündeki beyaz çizgilere dikkat!

Futbolcular için bedelli askerlik zamanı! Hangi futbolcu nerede askerlik yapacak?

Futbolcular için bedelli askerlik zamanı! Hangi futbolcu nerede askerlik yapacak?

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA