IMEC'e Türkiye bypassı... İsrail diken üstünde: Projeleri kağıt üzerinde kalabilir

Osmanlı döneminin önemli ulaşım projelerinden biri olan Hicaz Demir Yolu'nun yıllar sonra işlerlik kazanacak olması Yunanistan'ı tedirgin etti.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir dün yaptığı açıklamayla Suudi Arabistan ile Türkiye'yi Ürdün ve Suriye üzerinden birbirine bağlayacak demir yolu projesine ilişkin ortak çalışmaların sürdüğünü belirtti. Casir, demir yolu için yapılan ortak çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Umman, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye hattından geçecek modern Hicaz Demir Yolu'nun inşasını yakından takip eden Yunan basını, "IMEC için bir tehdit mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

IMEC'E TÜRKİYE BYPASSI

Türkiye'nin hamlesi gerçekçi bir politika olduğunu kaydeden Yunan basını, Hicaz Demir Yolu karşısında İsrail'in diken üstünde olduğunu yazdı.

IMEC'in İsrail'in istikrarına ve katılımına güvendiğini belirten Yunan basını, "Bölgedeki mevcut gerilimler göz önüne alındığında, İsrail üzerinden geçen güzergah Arap devletleri için yüksek siyasi risk taşımaktadır. Türkiye-Suriye-Ürdün ekseni, Araplara İsrail'e bağımlı olmayan bir alternatif sunuyor. Eğer Ürdün ve Suudi Arabistan, Suriye üzerinden geçen hattın siyasi açıdan daha "güvenli" olduğunu görürlerse, IMEC projesi kağıt üzerinde kalma veya sadece deniz taşımacılığıyla sınırlı kalma riskiyle karşı karşıya kalır." ifadelerini kullandı.

Hicaz Demir Yolu'nun yakın zamanda faaliyete geçmesi durumunda IMEC'in maliyetini ve güzergahını gözden geçirmek zorunda kalacağı vurgulandı.

Haberde, "Bugün Türkiye, bu uygulamayı modern bir görünümle yeniden canlandırıyor gibi görünüyor. Eğer başarılı olursa, eşsiz bir şey başarmış olacak: Suriye'yi bir "engel" olmaktan çıkarıp, IMEC'in jeopolitik zorluklarını aşarak, Türk etkisinin Arap dünyasına doğru bir "taşıyıcı bandına" dönüştürmüş olacak" ifadeleri yer aldı.