25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6793
  • 6,4041
  • 257.572
  • 99732.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme

IMEI numarasını haiz eşyanın, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile araç tip onay belgesi bulunanlar tarafından gerçekleştirilecek ithalat ve ihracatında, 31 Aralık'a kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurulması gerekmeyecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ticaret Bakanlığının, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, IMEI numarasını haiz eşyanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile araç tip onay belgesi olan ihracatçılar tarafından ihracı ya da ithalatçılarca serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, 31 Aralık'a kadar Tek Pencere Sistemi üzerinden BTK'ye başvurulmasına gerek olmayacak.

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kanıt fotoğraflar ortaya çıktı

Kanıt fotoğraflar ortaya çıktı

Ekonomiye cari fazla dopingi

Ekonomiye cari fazla dopingi

Emre’de menajer bilmecesi

Emre’de menajer bilmecesi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 100 bin liraya kadar hibe verilecek

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 100 bin liraya kadar hibe verilecek

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Maketten ev satışıyla büyük vurgun

Maketten ev satışıyla büyük vurgun
 

POPÜLER HABERLER

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

Rus savunma hattının göz bebeği: Pantsir

Rus savunma hattının göz bebeği: Pantsir

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA