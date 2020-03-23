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Ekonomi

IMF uyardı: Covid-19 küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin Mühleisen, Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi ciddi etkileyeceği uyarısı yaptı, ancak, krizin geçici olacağını vurguladı.

DHA23 Mart 2020 Pazartesi 13:32 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:46
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Mühleisen, IMF'nin websitesinde yayımlanan yazısında, "ekonomik şokun geçici olduğuna ilişkin güven sağlayacak şekilde Covid-19 salgınının sınırlanmasının" hükümetler için temel hedef olması gerektiğine dikkat çekti.

Hükümetlerin ve bankaların piyasaları likidite sağlayarak işler durumda tutmak için daha önce görülmemiş önlemler aldığına da dikkat çeken Mühleisen, atılan adımların "ihtiyacın da üstünde olabileceğine" işaret etti ve "Güçlü etki bırakması için bu adımların uluslararası koordinasyonla atılması gerek. Krize sağlık alanındaki ne kadar iyi organize, ne kadar çok koordineli karşılık verilirse, güvenin geri dönüşü o kadar hızla mümkün olur" dedi.

Mühleisen, mali kurumların 2008-2009 küresel finansal kriz öncesine göre daha dirençli ve hazırlıklı olduğuna da dikkat çekerek, "Kriz, bu türden bir şoka hazırlıklı olduğumuzu umduğum bir döneme denk geldi" diye ekledi.

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