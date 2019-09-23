'IMF ile görüşmenin izahı olamaz'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Yeni Ekonomi Programı ile birlikte rayında yürüttüğümüz dengeleme süreci ile birlikte ülke ekonomimiz rüştünü ispatladı. Küresel anlamda yaşanılan onca sıkıntılara rağmen, göstermiş olduğumuz direnç ilk fırsatta Türkiye ekonomisi aleyhine konuşan kesimleri bile dize getirdi. Fitch’in bu konudaki açıklaması tazeliğini korurken, OECD de Türkiye’ye ilişkin öngörüsünü revize etti. Böyle bir ortamda sürekli IMF ile ülke ekonomisi üzerinde karabulutlar var algısı oluşturmaya çalışanların, IMF yetkilileri ile gizli görüşmeler gerçekleştirmesi doğal olarak beraberinde de soru işaretleri oluşturmaktadır. IMF yetkilileri ile gizli görüşme yapmak izahı mümkün olmayan bir durumdur. Hiç kimsenin dengeleme sürecinin başarılı geçtiği bir ortamda kafaları karıştıracak, soru işaretleri bulunan organizasyonlara girmesi makul karşılanamaz. Bu görüşme şekli etik olmamıştır, saygın olmamıştır” dedi.

İRONİK BİR DURUM

İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer normalde IMF heyetinin görüşmelerinin hükümetin bilgisi dahilinde ve bir gözlemcisinin bulunduğu bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, “İki siyasi parti temsilcisinin görüşmesi, gizli kapaklı, hükümetin bilgisi olmadan gerçekleşiyor. Bu görüşmede hükümetin bir gözlemcisi de yok” dedi. Muhalefet partilerinin gözlemcinin olduğu bir atmosferde beklentilerini açıklamada en ufak bir çekincelerinin olamayacağını belirten Tatlıyer, “Eğer toplantının konusu Türkiye ile ilgili beklentiler, ekonomik tahminler ise” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmiş aylarda Türkiye’de ekonomik kriz çıkacağı yönünde çığırtkanlık yapan muhalefet, buna gerekçe olarak da hükümetin kapalı kapılar ardında IMF ile görüşmeler yaptığını ve anlaşmaya çalıştığını iddia etmişti. Fakat günün sonunda onların IMF ile gizli kapaklı görüşmeler yapması, onlar için çok olumsuz bir durum ortaya çıkarıyor. Siz rakibinizi suçladığınız bir konuda, kendiniz yapıyorsunuz ve ‘ne var bunda’ diyorsunuz. Bu ironik bir durum.”

SORU İŞARETİ OLUŞTU

Tatlıyer, görüşmenin kapalı kapılar ardında yapılmasının ekonomik konular dışında başka şeylerin de konuşulmuş olabileceği şüphesini beraberinde getirdiğini belirtti. Tatlıyer, “Türkiye ilgili başka bir ajandanın gündeme gelmiş olabileceği noktasında kafamızda soru işaretlerinin uyanmasına neden oluyor” diye konuştu.

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