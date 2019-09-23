'IMF ile görüşmenin izahı olamaz'
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile eski Merkez Bankası Başkanı İP’li Durmuş Yılmaz’ın IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkması ekonomi ve iş dünyasında da yankı buldu.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Yeni Ekonomi Programı ile birlikte rayında yürüttüğümüz dengeleme süreci ile birlikte ülke ekonomimiz rüştünü ispatladı. Küresel anlamda yaşanılan onca sıkıntılara rağmen, göstermiş olduğumuz direnç ilk fırsatta Türkiye ekonomisi aleyhine konuşan kesimleri bile dize getirdi. Fitch’in bu konudaki açıklaması tazeliğini korurken, OECD de Türkiye’ye ilişkin öngörüsünü revize etti. Böyle bir ortamda sürekli IMF ile ülke ekonomisi üzerinde karabulutlar var algısı oluşturmaya çalışanların, IMF yetkilileri ile gizli görüşmeler gerçekleştirmesi doğal olarak beraberinde de soru işaretleri oluşturmaktadır. IMF yetkilileri ile gizli görüşme yapmak izahı mümkün olmayan bir durumdur. Hiç kimsenin dengeleme sürecinin başarılı geçtiği bir ortamda kafaları karıştıracak, soru işaretleri bulunan organizasyonlara girmesi makul karşılanamaz. Bu görüşme şekli etik olmamıştır, saygın olmamıştır” dedi.
İRONİK BİR DURUM
İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer normalde IMF heyetinin görüşmelerinin hükümetin bilgisi dahilinde ve bir gözlemcisinin bulunduğu bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, “İki siyasi parti temsilcisinin görüşmesi, gizli kapaklı, hükümetin bilgisi olmadan gerçekleşiyor. Bu görüşmede hükümetin bir gözlemcisi de yok” dedi. Muhalefet partilerinin gözlemcinin olduğu bir atmosferde beklentilerini açıklamada en ufak bir çekincelerinin olamayacağını belirten Tatlıyer, “Eğer toplantının konusu Türkiye ile ilgili beklentiler, ekonomik tahminler ise” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmiş aylarda Türkiye’de ekonomik kriz çıkacağı yönünde çığırtkanlık yapan muhalefet, buna gerekçe olarak da hükümetin kapalı kapılar ardında IMF ile görüşmeler yaptığını ve anlaşmaya çalıştığını iddia etmişti. Fakat günün sonunda onların IMF ile gizli kapaklı görüşmeler yapması, onlar için çok olumsuz bir durum ortaya çıkarıyor. Siz rakibinizi suçladığınız bir konuda, kendiniz yapıyorsunuz ve ‘ne var bunda’ diyorsunuz. Bu ironik bir durum.”
SORU İŞARETİ OLUŞTU
Tatlıyer, görüşmenin kapalı kapılar ardında yapılmasının ekonomik konular dışında başka şeylerin de konuşulmuş olabileceği şüphesini beraberinde getirdiğini belirtti. Tatlıyer, “Türkiye ilgili başka bir ajandanın gündeme gelmiş olabileceği noktasında kafamızda soru işaretlerinin uyanmasına neden oluyor” diye konuştu.
BAKANLIK IMF HEYETİNİ UYARDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesinetepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, IMF’nin Bakanlık bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF’den kimin medet umduğunu da görmüştür.”
IMF’NİN AJANDASI FARKLI
IMF heyetinin CHP ve İP yöneticileriyle gözle görüşmesi IMF’nin farklı bir Türkiye ajandası olduğunu ortaya koydu. Türkiye bir süredir IMF yönetiminde yer alıyor ve 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun ‘İcra Direktörlüğü’ görevini yürütüyor. Bu görevi ise 2018 sonunda Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya devralmıştı. IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, “Böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir” dedi
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