IMF itiraf etti: Beklediğimizden daha az etkilendi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Batı yaptırımları özellikle Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığı ve fiyatlarının artışıyla Rusya üzerinde beklenen etkiyi göstermedi.

Nisan ayında yayınladığı önceki tahminlerinde Rusya'nın GSYİH'sinin 2022'de yüzde 8,5 daralacağını IMF son açıklamasında bu oranı yüzde 6,0 olarak revize etti. daralması beklen, IMF'nin son açıklaması, önceki tahminin önemli ölçüde altında.

Ancak, IMF'nin Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourance, Agence France-Presse ile yaptığı röportajda, "2022'de Rusya'da büyük bir durgunluk" yaşanacağının tartışılmaz olduğunu söyledi.

Washington merkezli uluslararası finans kuruluşu raporunda, "Rus ekonomisinin ikinci çeyrekte tahminden daha az daralması bekleniyor, ham petrol ve enerji dışı ürünler ihracatının beklenenden daha yüksek seviyede kalması bekleniyor." tahmininde bulunuldu.

IMF raporunda ayrıca, "Ayrıca, yaptırımların yurt içi finans sektörü üzerindeki etkisinin sınırlandırılması sayesinde iç talep bir miktar esneklik gösteriyor ve işgücü piyasası beklenenden daha az etkileniyor." ifadeleri yer aldı.

IMF BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜYOR! BATI DAHA ŞİDDETLİ YAŞIYOR

Batılı ülkeler, Rus ordusunun 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Rus ekonomisini boğmak için tasarlanmış bir yaptırım barajı ilan ederek Moskova'ya karşı harekete geçti.

Ancak Bay Guransa, Rusya'daki "Rus merkez bankası ve politika yapıcıların" uygulanan yaptırımlar nedeniyle "bir bankacılık paniğini veya finansal sistemin çöküşünü önleyebildiğini" kabul etti.

Aynı zamanda, yükselen petrol fiyatlarının "Rus ekonomisine büyük gelirler" sağladığını ve bunun Moskova'nın krizle başa çıkmasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

IMF 2023'te de, Rusya'da daha önce tahmin edilenden 1,2 puan daha düşük olan %3,5'lik bir resesyon bekliyor, ancak Pierre-Olivier Guaranza, "yaptırımların kümülatif etkisi zamanla büyüyecek" diyor. Öte yandan IMF'ye göre, savaşın başlıca Avrupa ekonomileri üzerindeki etkileri beklenenden daha şiddetli oldu.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TAHİMİNİNİ DE YÜKSELTTİ

IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi.

IMF'nin nisan ayında yayımladığı tahminlerinde, Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 2,7 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF, Avrupa'daki bazı büyüme tahminlerini, aşağı yönlü revize etti:

2022 büyüme tahminleri Almanya (-0,9 puanla %1,2'ye), Fransa (-0,6 puanla %2,3'e) ve İspanya için (-0,8 puan ile %4,0'a) edildi.

IMF'ye göre bu düşüşlri nedeni: Enerji fiyatlarındaki artış, tüketici güvenindeki düşüş, tedarik zincirlerinde süregelen engeller ve hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle endüstriyel aktivitedeki yavaşlama...

Raporda ayrıca, "Rusya'nın doğalgaz arzında olası bir kesinti, 2022 ve 2023'te avro bölgesindeki büyümeyi daha da azaltacaktır. Bu, Avrupa ülkelerini etkin bir şekilde enerji planlarını uygulamaya zorlayacak ve kilit sanayi sektörlerini vuracaktır." ifadelerine yer verildi.

Küresel ekonomik büyüme tahminlerinde ise düşüşe gidilen raporda, küresel ekonominin bu yıl 3,2, gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Star Gazetesi