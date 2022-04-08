İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2022 Cuma / 7 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7433
  • EURO
    16,0331
  • ALTIN
    915.208
  • BIST100
    2345.2
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • IMF, Japon ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme oranı tahminini güncelledi
Ekonomi

IMF, Japon ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme oranı tahminini güncelledi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme oranı tahminini revize etti.

AA8 Nisan 2022 Cuma 06:13 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 06:15
ABONE OL

Kurumun, Japon otoriteleriyle müzakereler sonucu bu ay güncellediği son raporuna göre IMF, Japonya ekonomisinin büyüme tahminini düşürdü.

Buna göre yükselen petrol fiyatları ve Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle Ocak 2022'deki yüzde 3,3'lük büyüme tahmini yüzde 2,4'e çekildi.

Ülke içi tüketimin "sıçrama" etkisi oluşturabileceğine işaret edilen raporda, "yüksek emtia fiyatları nedeniyle iç talep muhtemelen daha yavaş toparlanacak" ifadesi kullanıldı.

Dış piyasa taleplerinin "jeopolitik riskler" nedeniyle etkileneceğine vurgu yapılan raporda, Japonya'ya "yakın dönem mali politikalarında çabukluk ve esneklik" tavsiyesinde bulunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.