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Ekonomi

IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korurken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya çıkardı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 08:04 - Güncelleme:
IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yükseltti
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IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısını "Küresel Ekonomi Zor Bir Durumda" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel ekonominin nisan ayında yapılan tahminlerle uyumlu olarak 2024'te yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği belirtildi.

IMF'nin raporunda, küresel ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,3 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fonun nisan ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2025'te yüzde 3,2 büyümesi öngörülmüştü.

Hizmet enflasyonunun, dezenflasyondaki ilerlemeyi geciktirdiği ve bunun da para politikasının normalleşmesini zorlaştırdığı kaydedilen raporda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve artan ticari gerilimler ile politika belirsizliği bağlamında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Raporda, bu riskleri yönetmek ve büyümeyi korumak için politika bileşiminin fiyat istikrarını sağlayacak ve azalan tamponları yenileyecek şekilde dikkatli bir şekilde sıralanması gerektiği vurgulandı.

- TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 3,6 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF nisan ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

- ABD EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ, AVRO BÖLGESİ'NİN YÜKSELTİLDİ

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya düşürülen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,9 olarak korunduğu aktarıldı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, 2025 yılı için yüzde 1,5'te sabit bırakıldığı kaydedildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,2 ve gelecek yıl için yüzde 1,3 olarak korunduğu belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, gelecek yıl için ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirildiği bildirildi.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 0,7'de sabit bırakıldığı ve gelecek yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin de bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2,4'e yükseltildiği ve gelecek yıl için yüzde 2,1 olarak korunduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,5'te sabit tutulduğu ifade edildi.

- ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 5'e ve gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e yükseltildiği aktarıldı.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisinin yüzde 6,8'den yüzde 7'ye yükseltildiği belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 6,5'te sabit tutulduğu kaydedildi.

Raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 3,2 olarak korunduğu, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,5'e indirildiği bildirildi.

  • Uluslararası Para Fonu
  • büyüme

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