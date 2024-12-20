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Ekonomi

IMF, Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi

NEW YORK (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), 48 aylık kredi programının altıncı incelemesini tamamladığı Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi.

AA20 Aralık 2024 Cuma 23:53 - Güncelleme:
IMF, Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi
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IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun Ukrayna'ya 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki altıncı incelemesini tamamladığı ifade edildi.

Altıncı incelemenin tamamlanmasıyla Ukrayna'ya yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, böylece finansman paketi kapsamındaki toplam ödemenin 9,8 milyar dolara çıkacağı bildirildi.

EKONOMİK TOPARLANMAYI DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYOR

Açıklamada, Ukrayna'ya 15,5 milyar dolarlık 48 ay süreli finansman paketinin 31 Mart 2023'te onaylandığı anımsatılarak, programın, Ukrayna'nın uzun vadeli büyümesini teşvik etmek amacıyla ekonomik toparlanmayı desteklemeyi, yönetişimi geliştirmeyi ve kurumları güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Ülke ekonomisine dair değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın program kapsamındaki performansının güçlü kalmaya devam ettiği ve hedeflerin karşılandığı kaydedildi.

"2025 YILINDA BİR YAVAŞLAMA BEKLENMEKTEDİR"

Açıklamada, 2024 yılına dair ekonomik büyümenin, enerji şoklarına karşı beklenenden daha iyi direnç göstermesi nedeniyle yükseltildiğine işaret edilerek, "Ancak giderek sıkılaşan iş gücü piyasası, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırılarının etkisi ve savaşa ilişkin devam eden belirsizlik nedeniyle 2025 yılında bir yavaşlama beklenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF'nin açıklamasında, ülkede genel olarak görünümün son derece yüksek belirsizliğe tabi olmaya devam ettiği belirtildi.

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