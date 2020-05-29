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Ekonomi

IMF uyardı: Küresel ekonomide daralma yüzde 3.0'ü aşar

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) daralmanın, daha önce öngörülen yüzde 3.0 düzeyini de aşabileceği uyarısı yaptı.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 13:31 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:33
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Covid-19 pandemisi sürecinde IMF'in, dünya genelinde 60 ülkeye toplam 22 milyar dolarlık yardım yaptığının altını çizen Georgieva, küresel ekonomik destek önlemlerinin de, 9 trilyon dolara ulaşarak, bugüne kadar görülmedik boyutlara çıktığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler'in düzenlediği bir yüksek düzey katılımlı toplantıda konuşan Georgieva, IMF olarak Nisan ayında küresel ekonomik daralmayı yüzde 3.0 olarak öngördüklerini anımsattı ve "O günden sonra elimize gelen verilere baktığımızda, bu daralmanın öngördüğümüz düzeyin de üzerinde olacağını gösteriyor" dedi.

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