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Ekonomi

IMF ve Ukrayna 1,1 milyar dolarlık ödeme için anlaşmaya vardı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik kredi programının altıncı incelemesini tamamlarken 1,1 milyar dolarlık ödeme için anlaşmaya vardı.

AA19 Kasım 2024 Salı 21:27 - Güncelleme:
IMF ve Ukrayna 1,1 milyar dolarlık ödeme için anlaşmaya vardı
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Fondan yapılan açıklamada, IMF ve Ukraynalı yetkililerin 4 yıllık finansman paketinin altıncı incelemesine ilişkin personel düzeyinde anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına bağlı olarak Ukrayna'nın 1,1 milyar dolara erişebileceği kaydedildi.

ÜLKEYE YAPILAN TOPLAM ÖDEMELER 9,8 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Son finansmanla birlikte program kapsamında ülkeye yapılan toplam ödemelerin 9,8 milyar dolara ulaşacağı belirtilen açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun gelecek haftalarda konuyu değerlendirmesinin beklendiği aktarıldı.

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Açıklamada, program performansının güçlü kalmaya devam ettiği, yetkililerin eylül sonu itibarıyla tüm sayısal performans kriterleri ile gözden geçirmeye ilişkin yapısal kriterleri karşıladığı, savaş devam ederken makroekonomik istikrarın sürdürülmesine yönelik bir dizi politika ve reform üzerinde de mutabakata varıldığı ifade edildi.

"EKONOMİ DAYANIKLILIK GÖSTERMEYE DEVAM ETTİ"

Görünümün son derece belirsiz olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Ukrayna halkı, ekonomisi ve altyapısı üzerinde ağır etkisinin sürdüğü bildirildi.

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Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da 1000 gündür devam eden savaşından kaynaklanan yıkıcı zorluklara rağmen ekonomi dayanıklılık göstermeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

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