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Ekonomi

IMF'den önemli Türkiye açıklaması

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, 'Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir. Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor.' dedi.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 12:09 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:23
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IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'ın açıklamaları şöyle:

- Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir.

- Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor.

- Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz.

- Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır.

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