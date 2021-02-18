IMF'den önemli Türkiye açıklaması

AA 18 Şubat 2021 Perşembe 12:09 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:23

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'ın açıklamaları şöyle:

- Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir.

- Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor.

- Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz.

- Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır.