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Ekonomi

IMF'den Suriye mesajı: Yardım sağlamaya hazırız

IMF Sözcüsü Julie Kozack, Suriye'nin yeni ekonomi yönetimiyle 'faydalı' görüşmeler yaptıklarını belirterek Suriye'nin, ekonomik rehabilitasyonuna yardımcı olmak için uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye hazırlandıklarını ifade etti.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 20:01 - Güncelleme:
IMF'den Suriye mesajı: Yardım sağlamaya hazırız
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Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'ye ilişkin soruları yanıtlayan Kozack, ülkedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

IMF personelinin koşullar elverdiği sürece Suriye'nin ekonomik rehabilitasyonuna yardımcı olmak için uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye hazırlandığını belirten Kozack, Suriye'deki yeni ekonomi yönetimiyle "faydalı" görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Kozack, IMF personelinin Suriye ekonomisini yeniden anlamak üzere çalışmalara başladığını, bu çalışmaları Suriyeli yetkililerle temaslar yoluyla ve diğer paydaşlarla koordinasyon içinde yürüttüklerini kaydetti.

"TEKNİK YARDIM SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Suriye ile son 4. madde konsültasyonunun 2009'da yapıldığını anımsatan Kozack, "Suriye'nin ekonomik kurumlarını yeniden inşa etmek için önemli desteğe ihtiyacı olacak. Uzmanlık alanlarımızda tavsiye ile hedefe yönelik ve iyi önceliklendirilmiş teknik yardım sağlamaya hazırız." dedi.

Kozack, ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararına ilişkin ise bunun IMF üye devletleri arasındaki bir konu olduğunu ifade etti.

IMF Sözcüsü Kozack, "Suriye'nin durumunda şunu söyleyebiliriz ki; yaptırımların kaldırılması Suriye'nin ekonomik zorluklarının üstesinden gelme çabalarını destekleyebilir ve yeniden inşası ile ekonomik gelişimini ilerletmesine yardımcı olabilir." diye konuştu.

Suriyeli yetkililerle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten Kozack, yetkileri dahilinde en iyi şekilde nasıl destek olabileceklerini araştırdıklarını dile getirdi.

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