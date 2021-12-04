IMF'den tarihi 'korkunç kriz' uyarısı: Gelecek yıl bazı ekonomiler çökebilir

4 Aralık 2021 Cumartesi 12:22 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 12:23

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G20'deki gelişmiş ekonomileri borç kurtarma girişimlerini genişletmeye ve iyileştirmeye çağırdı. Birçok ülkenin gelecek yıl korkunç bir krizle karşı karşıya olduğunu belirten Georgieva, 'Bazı ekonomiler çökebilir' dedi.



Büyük ekonomilerin krizle mücadele döneminde gelecek yıl faiz oranlarını yükseltmeye başlaması bekleniyor.

'EKONOMİK ÇÖKÜŞ GÖREBİLİRİZ'

"Düşük gelirli ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ının yüksek risk altında veya borç sıkıntısı içinde" olduğuna dikkat çeken Georgieva, "G20 kreditörleri, borç yeniden yapılandırmalarını hızlandırmayı kabul etmedikçe bazı ülkelerde ekonomik çöküş görebiliriz." dedi.

G20 Borç Servisi Askıya Alma Girişimi'nin (DSSI) yıl sonunda sona erdiğini hatırlatan Georgieva, yenileme olmazsa, yeni Covid-19 varyantları yayılırken ve faiz oranlarının artması beklenirken ülkelerin mali baskı ve harcama kesintileriyle karşı karşıya kalacağını kaydetti.

IMF Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü Direktörü Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun kaleme aldığı blogda görüşlerini aktaran Georgieva, "Borç sorunlarına karşı acil harekete geçilmeli. Son Omicron varyantı, pandeminin bir süre daha bizimle olacağını kesin şekilde gösteriyor" dedi.

BORÇ YÜKÜ YÜZDE 12 ARTTI

Hangi ülkelerin krizle karşı karşıya olduğunu belirtmeyen Georgieva, sadece "düşük gelirli ülkeler"den söz etti.

G20'deki gelişmiş ekonomiler, 'yardım' programını geçen yıl, yoksul ülkeleri borç ödeme sorunlarıyla karşı karşıya bırakan pandeminin ortasında açıkladı. G20, DSSI'nin süresini iki kez uzattı, ancak IMF ve Dünya Bankası, kreditörleri artan borç yüküne yardımcı olmak için daha fazlasını yapmaya çağırıyor. Program kapsamında yardım için uygun 73 ülke bulunuyor.

Dünya Bankası, yoksul ülkelerdeki borç yüklerinin 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolara yükseldiğini tahmin ediyor.

Şu ana kadar yalnızca Çad, Etiyopya ve Zambiya borç erteleme programına başvurdu ancak onlar da "önemli gecikmelerle" karşı karşıya kaldı. Bu arada Georgieva, özel bir şirkete borcunu yeniden yapılandırma ihtiyacı nedeniyle Çad'ın programının askıya alındığını bildirdi.