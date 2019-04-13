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IMF'den Türkiye açıklaması: Resmi veya perde arkasında gerçekleşen herhangi bir görüşme yok

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen “Türkiye ile IMF arasında 4'üncü madde kapsamında gözden geçirme çalışmaları dışında, resmi veya perde arkasında gerçekleşen herhangi bir görüşme yok.” açıklamasında bulundu.

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Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen “Türkiye ile IMF arasında 4'üncü madde kapsamında gözden geçirme çalışmaları dışında, resmi veya perde arkasında gerçekleşen herhangi bir görüşme yok.”  dedi.

Thomsen, IMF/Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bir gazetecinin Türk ekonomisine ilişkin sorusunu yanıtlayan Thomsen “Türkiye para politikaları da dahil son altı ayda önemli tedbirler aldı.” diye konuştu.

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, Türkiye ile tüm görüşmelerin üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yönelik yaptığı sıradan gözetim çerçevesi içinde yapıldığının altını çizerek, “Türkiye ile IMF arasında 4'üncü madde kapsamında gözden geçirme çalışmaları dışında, resmi veya perde arkasında gerçekleşen herhangi bir görüşme yok.” dedi.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her bir üye ülkenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak (genellikle yılda bir kez) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor. IMF Kuruluş Anlaşması’nın 4. Maddesi kapsamında yapıldığı için “Madde IV Görüşmeleri” olarak da adlandırılan bu görüşmeler IMF’nin her üyesi gibi Türkiye ile de her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

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