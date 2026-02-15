İmzalanan savunma anlaşmaları karşısında alarma geçtiler: Türkiye bizi kuzeyden kuşatıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye ziyaretini ele alan Yunan basını Türkiye'nin Balkanlar'a nüfuz etme politikasını istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü yazdı.

Yunanistan'ın Türkiye'nin Balkan hamleleri karşısında baskı altında olduğunu kaydeden Yunan basını Türkiye'nin Sırbistan ve Balkan ülkeleri arasındaki savunma işbirliğinin güçlenmesinin Atina'da endişelere yol açtığını belirtti.

Türkiye'nin Yunanistan'ın manevra alanını sınırlayan jeopolitik bir ortam oluşturduğu ifade edildi.

Sırbistan ve diğer Balkan ülkelerinin Türkiye'yi AB veya ABD'nin koyduğu katı siyasi koşulları dayatmayan bir askeri teknoloji kaynağı olarak gördüğü dile getirildi.

"TÜRKİYE BİZİ KUZEYDEN KUŞATIYOR"

Haberde, "Bir ülke Türkiye'den insansız hava araçları veya radar sistemleri satın aldığında, eğitim, yedek parça ve doktrin açısından on yıllarca sürecek bir yükümlülüğe girer ve bu da Yunanistan'ın savunma girişimleri için daha az alan bırakır. Yunan diplomasisi açısından, Türkiye'nin "Kuzey"deki varlığının artması stratejik bir kuşatma girişimi olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'nin şu anda Yunanistan'ın tüm komşuları olan Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile aktif savunma anlaşmaları bulunuyor. Bu durum, Türkiye'nin Atina'ya sadece Ege Denizi'nden değil, kara sınırlarından da baskı uygulamasını sağlıyor" denildi.

Yunanistan'ın bir zamanlar Balkanlar'ın önde gelen yatırımcısı olduğu şimdi ise durumun tersine döndüğünü belirten Yunan basını, "Türkiye şimdi savunma anlaşmalarını devasa altyapı paketlerine (yollar, enerji) bağlıyor. Türkiye-Sırbistan ticaret hacmi için 2026 yılına kadar belirlenen 5 milyar dolarlık hedef, Yunanistan'ın karşılık gelen performansını çok aşıyor ve Ankara'yı Belgrad için daha da "vazgeçilmez" kılıyor" ifadelerini kullandı.