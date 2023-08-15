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Ekonomi

İmzalar atıldı: Dost ülkedeki dev proje Türklere emanet

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, Bahreyn'deki 'en büyük güneş enerjisi projesini' Türk firmasının üstlendiğini duyurdu.

AA15 Ağustos 2023 Salı 22:54 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Dost ülkedeki dev proje Türklere emanet
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Türkiye'nin Manama Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahreyn Elektrik ve Su İşleri Bakanı Yasir bin İbrahim Humeydan'ın himayesinde ve Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl'ın katılımıyla konuyla ilgili imza töreni düzenlendiği duyuruldu.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'den GETAŞ şirketinin Bahreyn Elektrik ve Su İşleri Bakanlığının bugüne dek planlamış olduğu "en büyük güneş enerjisi projesini" üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, güneş enerjisi projesinin bütçesi ve kapsamına ilişkin başka ayrıntılara yer verilmedi.

Bahreyn Sürdürülebilir Enerji Kurumu ile GETAŞ arasında 2021 yılında da "yüksek teknolojiye sahip yenilenebilir enerji projelerinin yapılması" konusunda anlaşma imzalanmıştı.

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