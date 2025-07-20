Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kamuda kullanımını yaygınlaştırmak için düğmeye basıldı. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) beş yıllık dönemde alımlarını artıracak. Kurum, bu yıl toplamda 2 bin 341 adet Togg SUV modeli, 750 adet de sedan modeli alacak. Yeni alınacak araçlar ihtiyacı olan kamu kurumlarına tahsis edilecek. 2029 sonuna kadar da alınacak toplam Togg sayısı 12 bin 91 adet olarak belirlendi. 5 bin 341 adet SUV, 6 bin 750 adet ise sedan model araç alınması planlandı.

DMO 5 YILLIK PLAN YAPTI

Sabah'ın haberine göre; DMO'nun yeni yayımlanan 2025-2029 stratejik planı kapsamında kurum önümüzdeki 5 yıllık hedeflerini belirledi. DMO ile Togg arasında imzalanan protokol kapsamında toplam 3 bin 91 adet Togg alınacak. Bunun 2 bin 341'i SUV, kalanı sedan model olacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları elektrikli araçlar DMO üzerinden temin edilecek. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek.

İthal ağırlıklı ürünlerde merkezi kamu alımları kaldıraç olarak kullanılarak Togg benzeri yeni yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması kararlaştırılırken, planda "Kamu alımlarında DMO'nun yeni merkezi alım modelleri hayata geçirebileceği geniş bir alan bulunmaktadır. Yerli ve milli ürünlerin yakın zamanda Togg ve geçmişte Arçelik ve Petlas örneklerinde olduğu gibi kamu alımları yoluyla desteklenmesine yönelik daha fazla çalışma yapılarak yerlileşmeye çok önemli katkılar verilebilir" denildi.

EYLÜL AYINDA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Togg'un yeni sedan modeli T10F'un eylül ayında satışa çıkması bekleniyor. 600 kilometreye kadar menzil sunan bu model, tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada modelin 1.3 ila 1.7 milyon TL arasında bir fiyatla satışa sunulabileceği konuşuluyor. Togg'un ilk modeli olan T10X'ten ise bugüne kadar 60 bin adet satış gerçekleşti. Bunun yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen 1.750 adetlik bölüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alındı. DMO'nun 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alıp, tahsis etmesi öngörüldü.

YIL BAŞINDA 1.200 ARAÇ SATIŞA ÇIKARILDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da (ÖİB) tasarruf tedbirleri kapsamında bu yılın başında 1.200 kamu aracının satışına başlarken, bir yandan kamudaki atıl durumdaki kullanımdan düşen araçların elden çıkarılması diğer yandan da filoların yerli araçlarla değiştirilmesi hedefleniyor.