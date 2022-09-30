İmzalar atıldı! Tek şarjla 500 km: Geleceğin petrolü ile çalışıyor

Mercedes-Benz Trucks ve Hegelmann Group , 2024 yılında seri üretime başlanmasıyla Hegelmann'a teslim edilecek 50 adet akülü elektrikli uzun yol kamyonu eActros LongHaul siparişi için ön anlaşma imzaladı.



TEK ŞARJLA 500 KİLOMETRE

Bir pil şarjı ile eActros LongHaul yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olacak. eActros LongHaul'da lityum demir fosfat hücre teknolojisi ne (LFP) sahip piller kullanıldı. Bunlar her şeyden önce uzun bir hizmet ömrü ve daha fazla kullanılabilir enerji sağlıyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

eActros LongHaul'un pilleri, 30 dakikadan daha kısa bir sürede yaklaşık bir megavat güce sahip bir şarj istasyonunda yüzde 20 ila 80 arasında şarj edilebilir.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Mercedes-Benz Trucks Satış, Pazarlama ve Hizmetler Müdürü Stina Fagerman, "Gelecek için nakliyeyi sürdürülebilir ve emisyonsuz hale getirmek için yanımızda birçok güçlü ortağa ihtiyacımız var. Bu nedenle bu anlaşmadan ve Hegelmann Group'un Mercedes-Benz Trucks markasına duyduğu güvenden çok memnunuz." dedi.

Hegelmann Grubu'nun Yönetici Hissedarı Siegfried Hegelmann, "Başarı ne kadar büyükse, sorumluluk da o kadar büyük olur. Zorluklara açığız ve aynı zamanda sektörümüzde sürdürülebilirlik için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Star Gazetesi