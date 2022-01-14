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Ekonomi

İmzalar atıldı! Türk firması dost ülkede şube açacak

Türkiye'nin önde gelen tatlı firmalarından biri Katar'ın başkenti Doha'daki alışveriş ve eğlence merkezi Place Vendôme'da şube açma kararı aldı. Şube için iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türk tatlılarının Arap dünyasında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

AA14 Ocak 2022 Cuma 07:20 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 07:20
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Türkiye'nin önde gelen tatlı firmalarından birinin Katar'ın başkenti Doha'daki alışveriş ve eğlence merkezi Place Vendôme'da açması planlanan şube için iki ülke arasında anlaşma imzalandı.

İmza törenine Büyükelçi Göksu'nun yanı sıra Türk ve Katarlı yetkililer katıldı.

Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk tatlıları Arap dünyasında çok popüler." dedi. Göksu, bu ilginin turistlerin Türkiye'den satın aldıkları tatlılardan ve pek çok Arap ülkesinde tanınmış Türk markalarının şubelerinin açılmış olmasından kaynaklandığını belirtti.

Türk markaları ve restoranlarının, Türk mutfağının zenginliğini ve dünya çapındaki konumunu gösterdiğini ifade eden Göksu, Place Vendôme'da açılacak şubenin, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Göksu, 28 Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, iki ülke ticaret hacminin son 10 yılda 340 milyon dolardan 2,24 milyar dolara yükseldiğini bildirmişti.

  • Mustafa Göksu
  • Türk tatlıları
  • Arap dünyası
  • Place Vendôme

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