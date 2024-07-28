İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İmzalar atıldı! Türkiye ile dost ülke arasında anlaşma
Ekonomi

İmzalar atıldı! Türkiye ile dost ülke arasında anlaşma

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 17:43 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Türkiye ile dost ülke arasında anlaşma
ABONE OL

Başkent Trablus'taki Dışişleri Bakanlığı Binasında düzenlenen imza törenine Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Zeydan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil katıldı.

TİKA'nın Libya'daki faaliyetlerinin yasal zemine kavuştuğu mutabakat zaptını Libya tarafından Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Eşref e-Taib, Türkiye'den de TİKA Başkanı Kayalar imzaladı.

Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeydan imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, TİKA yetkililerinin Libya'ya düzenledikleri ziyaretten onur duyduğunu söyledi.

Mutabakat zaptının Libya'da resmi uluslararası ajans ve kuruluşların çalışmalarına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen 424 Sayılı Başbakanlık Kararına uygun olarak imzalandığını kaydeden Zeydan, "Bu önemli adım iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesi adına atıldı. TİKA'nın Libya'da çalışmalarına ve projeler sunmaya başlaması için bu mutabakat zaptı imzalandı." ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan TİKA Başkanı Kayalar, 2010'lu yılların başından itibaren TİKA olarak Libya halkı için projeler gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Libya'daki TİKA projelerini artırmak istediklerini kaydeden Kayalar, "TİKA'mızın özellikle burada tüzel kişilik kazanması ve ahdi zemin inşa olması açısından çok önemli bir anlaşmaydı bu. Bu kalkınma işbirliği anlaşmamızla birlikte Libya'daki faaliyetlerimizin yasal zeminini kurmuş olduk." dedi.

- TİKA, TRABLUS ESKİ ŞEHİR'DEKİ TURGUT REİS KÜLLİYESİNİ RESTORE EDECEK

Törende ayrıca TİKA'nın Turgut Reis Külliyesini restore etmesi için Kayalar ile Trablus Eski Şehir İdaresi Müdürü Mahmud el-Haşimi en-Neas arasında protokol imzalandı.

Kayalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla TİKA'nın iki ülkeyi birbirine bağlayan sembol şahsiyet Turgut Reis Külliyesini restore edeceğini söyledi.

"Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki bu türbe çeşitli hasarlar gördü. Libya Devleti ile işbirliği içinde bu türbenin ihyasına yönelik önemli bir anlaşmayı da bugün burada imzaladık." diyen Kayalar, anlaşma çerçevesinde TİKA'nın Turgut Reis Külliyesinin restorasyonuna başlayacağını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.