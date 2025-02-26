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Ekonomi

İmzalar atıldı: Türkiye ile Gabon arasında anlaşma

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ve Gabon arasında bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Türkiye ile Gabon arasında anlaşma
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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gabon Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Yenilik Bakanı Marcelle Ibinga Itsitsa ve heyetiyle Bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye ve Gabon'un bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzaladığını belirten Kacır, "Bu anlaşma, ortak AR-GE projelerinden bilim insanı değişim programlarına, inovasyon ekosistemlerimizin entegrasyonuna kadar birçok alanda yeni fırsatlar sunacak. Türkiye'nin bilgi ve teknoloji birikimini Afrika kıtasıyla daha da derinleştirecek bu adımın hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

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