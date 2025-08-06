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Ekonomi

İmzalar atıldı! Türkiye'den komşu ile yeni hamle

Türkiye ve Suriye arasında 'Sanayi ve Üretken Sektörlerin Modernizasyonuna İlişkin İşbirliği Protokolü'nün imza altına alındığı bildirildi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 19:05 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Türkiye'den komşu ile yeni hamle
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

Kacır, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

HİDROMEK ÜRETİM TESİSLERİNE ZİYARET

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eş-Şaar ve heyetini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirten Kacır, "Birlikte yürüteceğimiz çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Sayın Bakan ve heyetini ayrıca Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'nda konuk ettik. Hidromek üretim tesislerini birlikte ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da görüşme kapsamında, iki ülke arasında "Sanayi ve Üretken Sektörlerin Modernizasyonuna İlişkin İşbirliği Protokolü"nün imza altına alındığı bildirildi.

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