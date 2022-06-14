İnanılmaz altın madeni! En detaylı harita çıkarıldı

Avrupa Uzay Ajansı, Samanyolu Galaksisi ile ilgili çığır açan bir çalışmaya imza attı. Ajans, Gaia misyonu kapsamında, galaksimizdeki 2 milyar yıldızla ilgili altın madeni olarak nitelendirilen şu ana kadarki en kapsamlı verileri yayımladı.



Gökbilimciler, yıldızların nasıl doğup öldüklerini ve Samanyolu'nun milyarlarca yıl boyunca nasıl geliştiğini daha iyi anlamak için verileri kullanmayı umuyorlar.

Yeni veriler, yıldızların yaşı, kütlesi, sıcaklığı ve kimyasal bileşimi gibi yeni bilgileri içeriyor. Bu, örneğin hangi yıldızların başka bir galakside doğup Samanyolu'na göç ettiğini belirlemek için kullanılabilir.

ALTIN MADENİ

450 bilim insanı ve mühendisten oluşan bir konsorsiyumun liderliğine yardımcı olan Antonella Vallenari, verilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu astronomi için inanılmaz bir altın madeni." dedi.

Gaia ayrıca, ESA'nın yıldızlar arasında dalgalanan büyük tsunamilere benzettiği 100.000'den fazla sözde yıldız depremini tespit edebildi. Astrofizikçi Conny Aerts, bunların bilim adamlarının yıldızların içindeki yoğunluğu, iç dönüşü ve sıcaklığı çıkarmasına izin verdiğini söyledi.

Samanyolu'nun yıldızlarının yalnızca %1'i hakkında bilgi toplamasına rağmen, misyon şimdiden yılda yaklaşık 1.600 bilimsel yayının temelini oluşturuyor.

Projede yer alan bilim insanlarından Timo Prusti, gözlemlenen çok sayıda yıldızın bilim insanlarının çok nadir keşifler yapma olasılığını artırdığını söyledi. Prusti, "İğneyi samanlıkta bulmak için çok fazla nesneyi gözlemlemelisin" dedi.

ESA başkanı Josef Aschbacher da, verilere ilişkin açıklamasında, ""Bu veriler, 'veri olmadan asla mümkün olmayacak' şeyleri artık mümkün kılıyor." dedi.

Şu anda yayınlanmakta olan Gaia verileri, aynı zamanda, birkaç yeni ötegezegen, güneş sistemindeki yüz binlerce asteroit ve galaksimizin ötesindeki milyonlarca nesnenin yanı sıra 800.000 ikili dosya (birbirleriyle birlikte hareket eden yıldızlar) hakkında da bilgi içeriyor.

Star Gazetesi