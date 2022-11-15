İncirin raf ömrünü soğan kabuğu ile uzayacak

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Kabak ve öğretim görevlisi Dr. Gamze Nur Müjdeci, incirin raf ömrünü uzatmak amacıyla "İncir Muhafazasında Yenilikçi Bir Yaklaşım: Yenilebilir Kuersetin İçeren Pullulan ile Kaplama Projesi"ni hazırladı.

İncir ihracatçısı bir firma ile soğuk hava deposuna sahip başka bir firmanın da ortağı olduğu proje, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kabak, proje kapsamında stratejik öneme sahip yerli kuersetin ve pullulan maddelerinin imalatını yapmayı planladıklarını aktardı.

Kuersetin maddesinin özellikle mor soğan kabuğunda bol miktarda bulunduğuna işaret eden Kabak, Hitit Üniversitesinin biyoteknoloji laboratuvarında yapacakları çalışmayla soğan kabuğundan kuersetin maddesi elde edeceklerini anlattı.

Laboratuvarda kuersetin ve pullulan maddelerini kullanarak kaplama malzemesi üreteceklerini belirten Kabak, "Üreteceğimiz kaplama malzemesiyle yaş ve kuru incirin raf ömrünün uzatılması ve kuru incirde gıda güvenliği açısından önemli bir tehdit olan mikotoksin oluşumunun engellenmesi hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Projenin üniversite sanayi iş birliği açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Kabak, şunları kaydetti:

"Dünya incir ihracatında birinci sırada yer alan ülkemizin hem dünyadaki prestijinin korunmasına hem de ekonomik kayıpların azalmasına yenilikçi bir çözüm sunmak istiyoruz. Proje ile soğan kabuğu atıkları değerlendirilerek katma değerli bir ürün haline gelecek. Yerli üretimle elde edeceğimiz doğal kaplama malzemelerinin imalatını yapmayı hedefliyoruz."