Hangi marketlerde indirimli ürünler satılacak son dakika İndirime giren marketler hangileri oldu

İndirime giren marketler hangileri son dakika İndirimli ürünler hangi marketlerde satılacak? Vatandaşlar market indirimlerinde son dakika açıklamaları araştırıyor. Peki hangi ürüne ne kadar indirim geldi? Marketlerde yüzde kaç oranında indirim olacak? Market indirim listesi ve indirim oranları haberimizde yer alıyor. Market indirimleri hakkında merak edilenler haberimizde derledik. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı enflasyonla mücadele programı kapsamında Carrefour, Migros, BİM, Şok ve Metro marketler zincirinde 2 ay boyunca indirim yapma kararı aldı. . Son Dakika Haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Et Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim, market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak" dedi. ÇAYKUR zam yapmayacağını açıkladı. *Yaptıklarımızın üzerine neler yapabiliriz dedik. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek. Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL'den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak. Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapacak.

Son dakika: Enflasyonla mücadele için market zincirlerinden indirim kararı! İndirim yapılacak ürünler neler?

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Pakdemirli; "Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapılacak" açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş indirim yapan firmalar hangileri? Hangi ürünlerde indirim yapılacak? sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte tüm detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasından notlar;

*Enflasyonla mücadele programımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün dünya nüfusu 7 milyar, önümüzdeki 2050 yılına baktığımızda 9 milyar olacak. Şehirleşmemiz yüzde 55, 2050'ye baktığımızda çok daha fazlasını yapacağız. Bu zor ev ödevini yapmamız lazım.

*Gıda arz güvenliği ekonominin hızlı olduğu durumlarda ön plana çıkıyor. 2 görevimiz var. Üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak. İkisini de yapma yolunda ödevimizi aldık çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunu arıyoruz. Heybeyi doldurarak geldik.

ÇAYKUR ZAM YAPMAYACAK

*Yaptıklarımızın üzerine neler yapabiliriz dedik. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek. Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL'den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak. Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapacak.

ET VE SÜT KURUMU YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK

*Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.

50 ÜRÜNDE İKİ AY BOYUNCA İNDİRİM

*Toprak Mahsulleri Ofisi pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek. Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.





BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.