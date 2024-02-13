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Ekonomi

İngiliz basını yazdı: Türkiye, Fransa'yı bile geçecek

İngiliz Telegraph gazetesi 'Neden bu yıl Türkiye'de tatil yılı?' başlıklı bir haber yayınladı. Haberde 'Dünyanın giderek daha çekici hale gelen bu köşesi, 2024'te İspanya'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülke olan Fransa'yı bile geride bırakacak' ifadeleri yer aldı.

13 Şubat 2024 Salı 07:43 - Güncelleme:
İngiliz basını yazdı: Türkiye, Fransa'yı bile geçecek
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İngiliz Telegraph gazetesi okurlarına, son yıllarda turizm alanında yükselen bir ivme kazanan Türkiye'de tatil yapmasını önerdi. "Neden bu yıl Türkiye'de tatil yılı?' başlığını atan gazete, Türkiye'nin cazibesine dikkat çekti.

Terry Richardson imzalı haberde, "Bu yıl Avrupa'nın en popüler ikinci destinasyonu olmaya hazırlanan ülkeyi ziyaret etmek için bundan daha iyi bir zaman olamaz' denildi.

"Son zamanlarda yayınlanan rakamlar, Türkiye'nin geçen yıl 50 milyona yakın ziyaretçi aldığını gösteriyor' diyen gazete, "Dünyanın giderek daha çekici hale gelen bu köşesi, 2024'te İspanya'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülke olan Fransa'yı bile geride bırakacak' ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin cazibesinin nedeninin, 6 bin kilometreden fazla güneşli Ege ve Akdeniz kıyı şeridine sahip olması, Truva gibi çok sayıda büyüleyici UNESCO Dünya Mirası Alanı'na ev sahipliği yapması, Efes ve Göbeklitepe'nin yanı sıra sayısız diğer etkileyici antik alanların varlığı olduğu belirtildi.

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