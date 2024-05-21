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Ekonomi

İngiliz devi HSBC'den çarpıcı Türkiye analizi: Yatırımcı duyarlılığı iyileşti

İngiliz HSBC, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdiği raporunda, Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığının iyileştiğini açıkladı.

21 Mayıs 2024 Salı 08:18 - Güncelleme:
İngiliz devi HSBC'den çarpıcı Türkiye analizi: Yatırımcı duyarlılığı iyileşti
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İngiliz bankacılık devi HSBC, Türkiye'ye ilişkin raporunda yatırımcı duyarlılığında önemli iyileşme olduğunu belirtti.

Raporda yatırımcıların yapıcı bir görünümde olduğu ve son politika düzenlemelerinin meyve vermesinin beklendiği ifade edildi.

HSBC'nin değerlendirmesinde "Son görüşmelerimiz baz alındığında Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığı geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kıyasla daha olumlu. Portföy akışlarındaki son ivmelenme de bunun bir kanıtı" ifadeleri kullanıldı.

Banka, Türkiye'de enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 ile zirve yapacağını belirtti ve 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 48 olarak yineledi.

TL'deki stabilizasyon ve TCMB rezervlerinde iyileşmenin yatırımcıları rahatlattığına vurgu yapıldı.

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